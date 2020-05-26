تطورات فيروس كورونا حول العالم وإجراءات رفع القيود

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 346 ألف شخص حول العالم، وسُجّلت 5,637,525 إصابة في 196 دولة، وفي شهر أيار/ مايو الجاري لوحظ أن الفيروس أخذ يتباطأ ويحد من الأضرار التي يخلّفها في أوروبا على وجه الخصوص، وعليه بدأت دول عديدة برفع تدابير الوقاية من الفيروس.

أعادت إيطاليا ثالث أكثر الدول تضررًا من كوفيد-19، أمس الاثنين، فتح أحواض السباحة والصالات الرياضية، فتحت الثلاثاء موقع بومبيي الأثري الذي يعد جزءًا من التراث العالمي والوجهة السياحية الرئيسية في منطقة نابولي.

وتسعى إيطاليا لاستئناف منسّق للتنقل في أوروبا في 15 حزيران/ يونيو. وقال وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن "الخامس عشر من حزيران/ يونيو هو أشبه بساعة الصفر لاستئناف السياحة".

ودعا رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيران، ونظيره الألماني فولفغانغ شوبله، اليوم الثلاثاء، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن، لاحتواء "التداعيات الثقيلة" للإغلاق.

وأعلنت السعودية ليل الإثنين الثلاثاء، أنها ستنهي حظر التجول اعتبارا من 21 حزيران/يونيو على مستوى البلاد باستثناء في مكة المكرمة.

لكن السلطات السعودية لم تعلن بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط تنظيم الحج هذا العام، والذي يفترض أن يتم في نهاية تموز/ يوليو.

وواصلت دول عدة تخفيف تدابير الإغلاق، بينها الولايات المتحدة حيث سجل إقبال كثيف للأميركيين على الشواطئ والحدائق الإثنين للاستفادة من عطلة نهاية أسبوع ممددة لمصادفة ذكرى الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحرب في هذا اليوم.

"الزم المنزل" (أ ب)

أوقعت جائحة كوفيد-19 ما لا يقل عن 346 ألفا و296 وفاة في العالم منذ أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في الصين في كانون لأول/ ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 100 ألفا و21 وفاة من أصل مليون و662 ألفا و768 إصابة.

وتليها بريطانيا مع 36 ألفا و914 وفاة من أصل 261 ألفا و184 إصابة، ثم إيطاليا مع 32 ألفا و877 وفاة من أصل 230 ألفا و158 إصابة، وفرنسا مع 28 ألفا و457 وفاة من أصل 182 ألفا و942 إصابة وإسبانيا مع 26 ألفا و834 وفاة من أصل 235 ألفا و400 إصابة.

دول عربيّة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18756 والوفيات إلى 797. وصرّحت وزارة الصحة الأردنية، بالإعلان عن تسجيل 7 إصابات إضافية بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي إلى 718.

وسجلت معطيات للجهات الصحيّة في السعوديّة، اليوم الثلاثاء، 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 411 وتم تسجيل 1931 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 76726.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1140.

وقالت وزارة الصحة القطرية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا و1742 إصابة وتعافي 1481.