كورونا عالميا: الإصابات تعاود الارتفاع والوفيات تتخطى الـ350 ألفا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 350 ألف شخص في العالم أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي الارتفاع في الإصابات والوفيات، في الوقت الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن الأميركتين أصبحتا البؤرة الجديدة لفيروس كورونا، في الوقت الذي تكهنت فيه دراسة أميركية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى في أميركا اللاتينية خلال شهر أغسطس/ آب.

وسجلت الأميركتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يتسبب به الفيروس، ويصيب الجهاز التنفسي.

وأفادت إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94.8 ألف اليوم الأربعاء، مقارنة مع 87.8 ألف في اليوم السابق.

وبحسب الإحصائيات، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

وتماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وأحصيت 350 ألفا و196 وفاة في العالم من عدد الإصابات البالغ خمسة ملايين و589 ألفا و389. وسجلت 173 ألفا و713 في أوروبا (مليونان و57 ألفا و414) القارة الأكثر تضررا.

أما البلد الأكثر تضررا فهو الولايات المتحدة بأكبر عدد من الوفيات (98 ألفا و929) متقدمة على بريطانيا (37 ألفا و48) وإيطاليا (32 ألفا و955) وفرنسا (28 ألفا و530) وإسبانيا (27 ألفا و117).

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك ثمانية آلاف، وهو عدد كانت الحكومة اعتبرت أنه الحد الأقصى الممكن خلال الوباء.

ومنذ 28 شباط/فبراير حين تأكدت أولى ثلاث إصابات، باتت المكسيك تسجل 74 ألفا و560 حالة إصابة و8134 وفاة بحسب الإحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن فيروس كورونا أودى خلال 24 ساعة بأرواح 1039 شخصاً، في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف تسجل في أكبر دولة في أميركا اللاتينية منذ بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها تتسارع في الأسبوع الماضي.

والبرازيل التي أصبحت البؤرة الجديدة للوباء سجلت لغاية مساء الثلاثاء وفاة 24 ألفا و512 شخصا بالفيروس من أصل 391 ألفا و222 مصابا، بحسب أرقام الوزارة.

وسجلت كوريا الجنوبية 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة يومية لها في حوالي 50 يوما، مما تسبب في حال من القلق في بلد يعود فيه ملايين الأطفال إلى المدارس.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 11265 حالة و269 حالة وفاة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند الـ 150 ألفا، بقفزة يومية أخرى بلغت أكثر من 6000 اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تعد فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مجموعة جديدة من الإرشادات، مع انتهاء المرحلة الرابعة من الإغلاق المستمر منذ شهرين في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد.

وسجلت وزارة الصحة 151767 حالة اليوم الأربعاء-بارتفاع قدره 6387- و4337 حالة وفاة- بزيادة قدرها 170- خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت الوزارة أن 64426 شخصا تعافوا من الفيروس.