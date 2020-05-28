الشرطة البريطانية تغلق ملف مستشار جونسون

أغلقت الشرطة البريطانيّة ملف مستشار رئيس الوزراء دومينيك كامينغز، والذي كان قد اتُهم بخرقه لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

واعتبرت الشرطة البريطانية أن المستشار الخاص لرئيس الوزراء بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، ارتكب خرقًا "بسيطًا" لقواعد العزل المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لا تنوي الشروع بإجراءات قانونية ضده.

وفي أعقاب هذا الإعلان، قال المتحدث باسم بوريس جونسون إن "رئيس الوزراء اعتبر هذا ‘الجدل‘ منتهيًا بعدما عانى منه لعدة أيام وتسبب بحالة غضب في صفوف معسكره المحافظ".

وقال المتحدث إن "رئيس الوزراء قال إنه يعتقد أن كامينغز تصرف بطريقة مسؤولة وقانونية في ظل هذه الظروف، واعتبر المسألة مغلقة". وأوضحت شرطة دورهام في بيان أنه "يمكن اعتبار أحد تنقلات كامينغز، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، بمثابة خرق للقواعد، لكن بشكل ‘بسيط‘ لأنه جرى التقيد بتدابير التباعد الجسدي على ما يبدو".

بدأت القضية التي أحرجت بوريس جونسون الذي يتعرض بالفعل لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة الوباء، مساء الجمعة، عندما كشفت صحيفتا "ديلي ميرور" و"غارديان" أن كامينغز ذهب إلى منزل والديه في دورهام بشمالي إنجلترا مع زوجته وابنهما البالغ من العمر أربع سنوات.

وأوضح المستشار أنه فعل ذلك لأن الزوجين لم يكن لديهما من يرعى الطفل في لندن فيما ظهرت على زوجته أعراض كوفيد-19 وخشي أن يكون هو نفسه مريضًا.

واعتبرت الشرطة التي فتحت تحقيقًا بعد شكوى من متقاعد، أن التوجه إلى القرية لا يتعارض مع تدابير الاحتواء.

لكن الشرطة تعاملت بشكل مختلف إزاء رحلة في 12 نيسان/ أبريل إلى قلعة بارنارد، على بعد أربعين كيلومترًا من دورهام. وفي مؤتمر صحافي الإثنين، أوضح المستشار أنه توجه إلى هناك بسيارته للتأكد من دقة بصره وأن بإمكانه القيادة للعودة إلى لندن.

وبحسب الشرطة، لو أوقفت كامينغز من جانب أحد عناصرها، لكانوا نصحوه بالعودة إلى دورهام وذكروه بمخاطر السفر أثناء الوباء. وأضافت الشرطة في بيان "لو قوبل كامينغز بتلك التعليمات لما كان سيحال للملاحقة".

ووفقًا لسياستها خلال الوباء، لا تنوي شرطة دورهام ملاحقة كامينغز لأن ذلك سيعني "معاملته بشكل مختلف عن أي فرد آخر من الجمهور". وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بوجود كامينغز في دورهام في 19 نيسان/ أبريل، اعتبرت الشرطة أنه لا توجد أدلة كافية.

ونتيجة لذلك، قرر مركز شرطة دورهام التوقف عند هذا الحد "وأبلغ كامينغز بقراره"، وفق البيان.