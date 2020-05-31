25 مدينة أميركية تفرض حظرا للتجول مع اشتداد الاحتجاجات

أعلنت 25 مدينة أميركية كُبرى في 16 ولاية، فرض حظر للتجوّل منذ أمس السبت، لوقف الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي لا تزال مستمرة في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية، تفشي الاحتجاجات التي بدأت في مدينة منيابولس على إثر مقتل الرجل الأميركي الأفريقي، جورج فلويد، بعدما قام شرطيّ بطرحه أرضًا وتثبيته لدقائق عدّة بينما كان يضغط بركبته على رقبته حتّى لفظ أنفاسه.

وواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحريضه على المحتجين، وخصومه السياسيين في الحزب الديمقراطي، مبديا دعمه للجيش (الحرس الوطني)، في مساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى لفض الاحتجاجات، وناعتا المتظاهرين بـ"اللصوص" و"الفوضويّين"، في سلسلة تغريدات طويلة لم ينتقد فيها عنف الشرطة.

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أميركيّين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة". لكنّه زعم أن ذكرى فلويد "أساء" إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"، داعيًا إلى "المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

Aerial view of Chicago protests for #GeorgeFloydProtests



Incredible view of solidarity. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/lyHCNPNUlX — Peter Morley (@morethanmySLE) May 31, 2020

وواصل المحتجون من شتى أنحاء الولايات المتحدة بالتدفق إلى الشوارع، موسعين رقعة الاحتجاج، في مظاهرات سلمية واشتباكات مع عناصر الأمن تخللها حرق مراكز ومدرعات للشرطة، فيما استجابت الشرطة بعنف شديد جدا للاحتجاجات، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين و"غير السليميين"، بالهراوات والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

NYPD vehicle plows right through rioters in New York City. pic.twitter.com/ZohIHxcAwE — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 31, 2020

ووثقت الكاميرات حوادث كثيرة لعنف الشرطة، بما في ذلك دهس سيارتين تابعتين لشرطة مدينة نيويورك، لمحتجين أغلقوا الشارع. ولم تتوقف الشرطة عند مهاجمة المحتجين فقط، فقد اعتدى عناصرها على صحافيين، واعتقلوا آخرين لتوثيقهم الاحتجاجات.

Trump Supports with their Trump Flag from Visalia, CA ran over this girl!! #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/p9XJCL4POC — (@BECCA_CA408) May 31, 2020

وشهدت المظاهرات رد فعل عنصري أيضا من اليمين الأبيض المتطرف، حيث حاول بعد المتطرفين البيض الاعتداء على المتظاهرين، أو المارة من أصحاب البشرة السوداء علما أن المظاهرات تُشارك فيها مختلف شرائح المجتمع الأميركي.