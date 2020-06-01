تطورات ومستجدات فيروس كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره الأول في الصين في كانون الأوّل/ ديسمبر، بحياة ما لا يقل عن 372,047 شخصًا حول العالم، وسُجّل رسميًا أكثر من 6,182,860 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2,574,100 شخص على الأقل.

ويشار إلى أن الأرقام لا تعكس إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلّا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وسجّلت الولايات المتحدة، أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، وتعتبر الآن البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 104,383 وفاة من أصل 1,790,191 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 444,758 شخصًا.

المكسيك (أ ب)

وتأتي من بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء وهي المملكة المتحدة بتسجيلها 38,489 وفاة من أصل 274,762 إصابة تليها إيطاليا مع 33,415 وفاة (233,019 إصابة)، والبرازيل مع 29,314 وفاة (514,849 إصابة)، وفرنسا مع 28,802 وفاة (188,882 إصابة).

وأعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) لغاية اليوم، عن 83,017 إصابة (16 إصابة جديدة بين الأحد والإثنين)، بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78,307 أشخاص.

وأحصت أوروبا حتى ظهر اليوم الإثنين، 178,284 وفاة من أصل 2,161,645 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 111,731 (1,881,118 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 51,561 وفاة (1,022,471 إصابة)، وآسيا 16,539 وفاة (554,648 إصابة) والشرق الأوسط 9569 وفاة (404,336 إصابة) وأفريقيا 4221 وفاة (147,068 إصابة) وأوقيانيا 132 وفاة (8574 إصابة).