  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"فورين بوليسي": وفاة زعيم حركة طالبان بكورونا

تاريخ النشر: 02/06/2020 - 14:45

"فورين بوليسي": وفاة زعيم حركة طالبان بكورونا
(تويتر)
عرب ٤٨ / الأناضول

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم حركة طالبان، الملا هيبة الله أخوند زاده، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت المجلة في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أسندته إلى مصادر داخل الحركة، إلى أن أخوند زاده أصيب بالفيروس وفقد حياته خلال فترة علاجه.

بدوره، أكد القيادي في الحركة، علي جان أحمد، نبأ إصابة أخوند زاده بالفيروس، مستدركًا أنه في مرحلة العلاج حاليًا، بحسب المجلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحركة على الخبر، ويعتقد أن الحركة عينت الملا يعقوب ابن مؤسس الحركة، الملا عمر، زعيمًا لها بشكل مؤقت بدلًا عن أخوند زاده.

تجدر الإشارة إلى أن أخوند زاده تولى زعامة الحركة في أيار/ مايو عام 2016 خلفًا للملا أختر محمد منصور الذي قتل في هجوم بطائرات مسيرة بولاية بلوشستان الباكستانية.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فورين بوليسي
#حركة طالبان
#بفيروس كورونا
#وفاة

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أحداث سفينة "مافي مرمرة": 10 سنوات على الجريمة الإسرائيلية
أحداث سفينة "مافي مرمرة": 10 سنوات على الجريمة الإسرائيلية

2020-06-02

أميركا تطلق سراح عالم إيراني
أميركا تطلق سراح عالم إيراني

2020-06-02

بايدن يتعهد باستئصال "العنصرية المؤسساتية" بعد مقتل فلويد
بايدن يتعهد باستئصال "العنصرية المؤسساتية" بعد مقتل فلويد

2020-06-02

الأكثر قراءة

تقرير: اتصالات إسرائيلية – سعودية حول الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة

تقرير: اتصالات إسرائيلية – سعودية حول الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة

2020-06-01
الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة

الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة

2020-06-01
كورونا في رهط: إحالة معلمين من 3 مدارس للحجر الصحي

كورونا في رهط: إحالة معلمين من 3 مدارس للحجر الصحي

2020-06-01
تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل

تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل

2020-06-01
تواصل الاحتجاجات ضد جرائم أجهزة الأمن الإسرائيلية والإعدامات الميدانية

تواصل الاحتجاجات ضد جرائم أجهزة الأمن الإسرائيلية والإعدامات الميدانية

2020-06-01