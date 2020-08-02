مُصابو كورونا يتجاوزون 18 مليونًا عالميا وعدد إصابات قياسي في إيران 

تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ18 مليون، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي إصابات الفيروس حول العالم بلغ 18 مليونا و23 ألفا و614.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد إصابات بلغت 4 ملايين و764 ألفا و318 حالة.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ مليونين و708 آلاف و876 إصابة، ثم برالهند بـ مليون 751 ألفا و919 إصابة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في تركيا 231 ألفا و869.

عربيا، بلغت عدد حالات الإصابة في العراق 126 ألفا و704 إصابة، تبعتها قطر بـ 110 آلاف و911 إصابة.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتسبب الفيروس بوفاة 688 ألفا و974 حول العالم، فيما تماثل 11 مليونًا و334 ألفا و694 مصابا للشفاء.

رقم إصابات قياسي في إيران (أ ب)



رقم قياسي في إيران

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران لتصل 17 ألفا و190، إثر تسجيل 208 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، والتي أضافت أن الجهات الصحية الإيرانية شخصت خلال الـ24 ساعة الماضية ألفين و685 إصابات جديدة، في رقم قياسي منذ نحو شهر في إيران التي تواجه تفشيا جديدا للوباء منذ نهاية حزيران/ يونيو.

وأشارت لاري إلى أن 4 آلاف و89 من المصابين حالتهم الصحية "حرجة"، لافتة إلى أن عدد المتعافين تجاوز 268 ألفا و102.

وذكرت لاري، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس بلغ مليونين و508 ألفا و418.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بالفيروس، في مدينة قم شمالي البلاد.

إصابات روسيا تتجاوز 850 ألفا

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورنا في روسيا، إلى 850 ألفا و870، إثر تسجيل 5 آلاف و427 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأفاد المركز الروسي للسيطرة على عدوى كورونا، في بيان الأحد، بأن البلاد شهدت 70 حالة وفاة لتصل الحصيلة إلى 14 ألف و128.

وظلّ المعدل اليومي للزيادة في عدد الحالات في روسيا عند 0.7 في المئة. ولم تظهر أعراض الوباء في 28.8 بالمئة من الحالات الجديدة.

وفي العاصمة موسكو زاد عدد الحالات بـ 664 حالة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 242 ألف و713، فيما جرى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجموع حالات الوفاة في العاصمة إلى 4 آلاف و485.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019.