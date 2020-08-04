  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إعصار "ايساياس" يضرب ولاية كارولاينا الأميركيّة

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 10:01

إعصار "ايساياس" يضرب ولاية كارولاينا الأميركيّة
إعصار "ايساياس" (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ريم بركة

ضرب الإعصار "إيساياس" ولاية كاورلاينا الشمالية الأميركية، أمس الإثنين، بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، إذ وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا)، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش" عند الساعة 11,10 مساء بتوقيت الولاية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.

وصدر تحذير ببدء زوابع في 30 منطقة في كارولاينا الشمالية، بحسب مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في رالي.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن انقطاع الكهرباء وحدوث فيضانات في المناطق الواقعة على الحدود بين كارولاينا الشمالية والجنوبية.

بدورها، ذكرت شركة "ديوك إنرجي" للطاقة أنه تم تسجيل أكثر من ألف انقطاع في منطقة ويلمنغتون في كارولاينا الشمالية.

وأفادت شركة "سانتي كوبر" الحكومية للمرافق العامة في كارولاينا الجنوبية أن "الكهرباء انقطعت عن أكثر من 600 زبون في مرحلة ما".

في مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية بهدف الإفراج عن أموال فدرالية.

وحذر خلال مؤتمر صحافي من أنه على "الجميع أن يبقوا متيقظين... وأشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إعصار
#ايساياس
#نورث كارولاينا
#الدرجة الأولى
#أميركا

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحسن صحة أمير الكويت بـ"شكل ملحوظ"
تحسن صحة أمير الكويت بـ"شكل ملحوظ"

2020-08-04

15 قتيلا بطائرات مجهولة على مواقع إيرانية بريف البوكمال
15 قتيلا بطائرات مجهولة على مواقع إيرانية بريف البوكمال

2020-08-04

كورنا بالقارة الأميركية: 10 ملايين إصابة والوفيات 355 ألفا
كورنا بالقارة الأميركية: 10 ملايين إصابة والوفيات 355 ألفا

2020-08-04

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: لا علاقة مباشرة لـ

الجيش الإسرائيلي: لا علاقة مباشرة لـ"خلية الجولان" بحزب الله

2020-08-03
النقب: تمديد اعتقال أم وابنتها للاشتباه بقتلهما طفلا قبل 4 سنوات

النقب: تمديد اعتقال أم وابنتها للاشتباه بقتلهما طفلا قبل 4 سنوات

2020-08-03
مقتل رزان مقبل: نحو نصف مليون شيكل لأهل الضحيّة بموجب اتّفاق عشائريّ

مقتل رزان مقبل: نحو نصف مليون شيكل لأهل الضحيّة بموجب اتّفاق عشائريّ

2020-08-03
بحر حيفا يلفظ جثة فتى

بحر حيفا يلفظ جثة فتى

2020-08-03
كورونا في الولايات المتحدة: الرعب الآتي.. قريبًا

كورونا في الولايات المتحدة: الرعب الآتي.. قريبًا

2020-08-03