كورونا: وفاة كل سبع دقائق في إيران والمغرب يسجّل أعلى حصيلة وفيات

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن البلاد تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ أعلنت وزارة الصحة عن 215 حالة وفاة جديدة بالمرض، الإثنين، فيما سجّل المغرب، أعلى معدل وفيات يوميّ، منذ بداية تفشي الفيروس فيه.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن 215 شخصا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17405 حالات.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة إلى 312035 حالة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وشكك بعض الخبراء في دقة بيانات كورونا الرسمية في إيران، إذ أشار تقرير لمركز أبحاث البرلمان الإيراني في نيسان/ أبريل، إلى أن الأعداد ربما تكون ضعفَي ما تعلنه وزارة الصحة.

وقال التقرير إن البيانات الرسمية تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الإثنين، استنادا إلى بيانات من مصدر لم تسمّه، أن عدد الوفيات بالفيروس في إيران قد يكون ثلاثة أضعاف العدد المعلن. ونفت إيران ما ورد بالتقرير وقالت إنها لا تمارس أي تعتيم.

وفي سياق ذي صلة بكورونا، أعلن المغرب، مساء الإثنين، تسجيل 19 وفاة جراء الفيروس، كأعلى معدل يومي، ورصد لبنان 3 وفيات، بينما أصيب بالوباء 5 بالأردن و4 بتونس.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أنها رصدت 659 إصابة جديدة بالفيروس، و19 وفاة في رقم قياسي منذ تسجيل أول إصابة في آذار/ مارس الماضي، بالإضافة إلى تماثل 533 للشفاء؛ وبذلك يصل إجمالي إصابات الفيروس في المغرب، إلى 26 ألفا و196 بينها 401 وفاة، و18 ألفا و968 حالة تعافٍ.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 177 إصابة جديدة بالفيروس، و3 وفيات.

وأوضحت أن حصيلة الفيروس وصلت إلى 5 آلاف و62 إصابة، بينهم 65 وفاة وألف و837 متعافٍ.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، 5 إصابات جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 32 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفا و218 من ضمنها 11 وفاة وألفا و131 متعافيا.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، في بيان تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 4 حالات تعافٍ.

وارتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى ألفا و565 منها 51 وفاة، وألفا و225 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الإثنين، 18 مليونا و351 ألفا، توفي منهم أكثر من 694 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و550 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.