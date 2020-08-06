كورونا: معدل وفيات قياسي بأميركا والبرازيل وتركيا تعاود التقييدات

سجلت الولايات المتحدة 1262 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ويرتفع بذلك إلى نحو 158 ألفا العدد الإجمالي للوفيات التي تمّ إحصاؤها في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين للمرّة الأولى في كانون الأول/ديسمبر.

كما سجلت الولايات المتحدة 53,158 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4,82 مليون عدد الإصابات في البلاد بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرّاً وتُحدّث بياناتها باستمرار.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثرا بالجائحة في العالم، لكن على الرغم من ذلك فقد اعتمد الرئيس دونالد ترامب، لهجة متفائلة.

وقال خلال مؤتمر صحافي حول كورونا في البيت الأبيض إن "بعض المؤشرات تظهر أن جهودنا المضنية لاحتواء الفيروس تسير في الواقع بشكل جيد جدا، بخاصة من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفا".

وسجلت البرازيل 57152 إصابة، و1437 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أعنلت وزارة الصحة.

ووفقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل مليونين و859 ألفا، و73 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض "كوفيد-19"، إلى 97256 شخصا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

في المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و829 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 456100 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 49698 حالة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 220 ألفا و746، إثر تسجيل 1695 حالة.

وأفادت مديرية الصحة العامة، في بيان، أن عدد الوفيات وصل 30 ألفا و305، إثر تسجيل 9 حالات.

أوضحت أن حصيلة المتعافين بلغت 82 ألفا و460، إثر تسجيل 142 حالة شفاء من الفيروس.

وبينت أن إجمالي عدد المرضى الراقدين في المستشفيات 5 آلاف 148، بينهم 384 في العناية المركزة.

من جانبه، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن تخطت حالات الإصابة المؤكدة يوميا الألف حالة من جديد.

وتظهر أحدث الإحصاءات ما يقرب من 235 ألف حالة إصابة مؤكدة و5765 حالة وفاة في تركيا.

وقالت وزارة الداخلية إن وحداتها ستقوم "بمراقبة فردية" للأشخاص الذين كانوا مطالبين بالحجر الصحي الذاتي، خاصة في الأيام السبعة الأولى من العزل.

وكتب وزير الداخلية سليمان صويلو على تويتر قائلا إن عملية تفتيش واسعة النطاق في جميع أنحاء ستتم في تركيا.

وقالت الوزارة إنها لن تقبل أي مخالفة لوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في فعاليات مثل حفلات الزفاف أو احتفالات الختان. كما سيتم فرض قيود على التجمعات بعد الجنازات.

وسيتم منح الشركات ووسائل النقل التي تستوفي متطلبات السلامة شعار "مكان آمن" بعد ثلاث عمليات تفتيش.