"هواوي" تتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكيّة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت شركة "هواوي" الصينيّة، اليوم السبت، عن توقفها إنتاج شرائح الهواتف الذكيّة في أيلول/ سبتمبر، وذلك بسبب العقوبات الأميركيّة التي تفرضها أميركا على مجموعة الاتصالات الصينيّة، وما سيؤدي لتكبدها "خسائر ضخمة".

وتحوّلت "هواوي"، أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور الخلاف الجيوسياسي بين بكين وواشنطن التي ترى أن الشركة تشكّل تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني.

وأفاد الرئيس التنفيذي لهواوي يو شينغدونغ خلال منتدى بشأن صناعة التكنولوجيا عقد الجمعة أن شركته ستتوقف في 15 أيلول/ سبتمبر عن إنتاج شرائح متطورة من طراز "كيرين 9000" جرّاء العقوبات الأميركية.

وحظرت واشنطن "هواوي" من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأميركية بما في ذلك خدمة "جوجل" للموسيقى وغيرها من خدمات الهواتف الذكية العام الماضي.

وتم تشديد هذه القيود في أيار/ مايو عندما منع البيت الأبيض الباعة حول العالم من استخدام التكنولوجيا الأميركية لإنتاج مكوّنات لمعدات هواوي.

وتوقفت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات والتي كانت تصنّع شرائح "كيرين 9000" باستخدام معدات أميركية عن الاستجابة لطلبات هواوي منذ أيار/مايو، خشية انعكاسات ذلك.

ولا تملك هواوي القدرة على تصنيع الشرائح التي كانت تستخدمها في هواتفها الذكية المتطورة.

وأفاد يو أن "هواتف هواوي النقالة لا تحظى بإمدادات من الشرائح وهو ما يخفض حجم شحناتنا هذا العام إلى ما دون 240 مليون وحدة (تم شحنها العام الماضي)". وأضاف "هذه خسارة ضخمة بالنسبة إلينا".

كما شنّت واشنطن حملة دبلوماسية لعزل الشركة الصينية التي برزت كمجموعة رائدة في السباق العالمي للتأسيس لإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة "5جي".

واستجابت الحكومة البريطانية للضغوط الأميركية المتزايدة وتعهّدت في وقت سابق هذا الشهر بإزالة هواوي من شبكتها لتطوير "5جي" بحلول 2027، رغم تحذيرات بكين من أنها سترد على الخطوة.

واتّخذت اليابان وأستراليا كذلك خطوات لتقييد مشاركة الشركة الصينية في عملياتهما لإطلاق "5جي"، بينما ابتعدت جهات مشغلة للاتصالات في أوروبا على غرار "تيلينور" النروجية و"تيليا" السويدية عن "هواوي" كمورّد.