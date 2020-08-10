ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات كورونا في إيران

بلغت حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في إيران، 18 ألفا و616 في أعقاب تسجيل 189 حالة وفاة جديدة، اليوم الاثنين.

وجاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، أن "الجهات الطبية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2132 إصابة، ليصل مجمل الإصابات إلى 328 ألف و844".

وأشارت إلى أن "3 آلاف و992 من المصابين حالتهم الصحية حرجة"، لافتة إلى أن "عدد المتعافين بلغ 286 ألفا و642".

وذكرت لاري، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس بلغ مليونين و711 ألفا و817.

وفي 19 شباط/فبراير الماضي، أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بالفيروس، في مدينة قم شمالي البلاد.