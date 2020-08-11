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أكثر من 20 مليون إصابة بكورونا بالعالم والوفيات 742 ألفا

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 07:50

أكثر من 20 مليون إصابة بكورونا بالعالم والوفيات 742 ألفا
الفيروس يعادو الانتشار حول العالم (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تخطت حصيلة إصابات كوفيد-19 في العالم 20 مليونا، أكثر من نصفها في القارة الأميركية، مع تسجيل معدل قياسي في الوفيات بالعديد من الدول لتبلغ حصيلة الوفيات 742 ألفا.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة بكوفيد-19 في العالم 20 مليونا و300 ألف إصابة على الأقل، بينها 741 ألفا و842 وفاة.

ويتركز أكثر من 40 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة والبرازيل إذ سجلت الأولى خمسة ملايين و75 ألفا و678 إصابة بينها 163 ألفا و282 وفاة، والثانية ثلاثة ملايين و57 ألفا و470 إصابة بينها 101 ألفا و752 وفاة.

وسجلت البرازيل في الـ24 ساعة الأخيرة 22048 إصابة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و57 ألفا و470 حالة مؤكدة، وحصيلة الضحايا 101 ألف و725ن بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتشهد البرازيل أعدادا مرتفعة من الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ3 ملايين وعدد الوفيات الـ100 ألف حالة خلال الأيام الأخيرة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 705 وفيات و5558 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 485836 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 53003 حالات وفاة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

إلى ذلك، تخطت كولومبيا عتبة 13 ألف وفاة جراء كورونا، وذلك منذ اكتشافها أول إصابة في البلاد في 6 آذار/مارس.

وأبلغت وزارة الصحة عن 312 وفاة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 13,154.

وسجلت كولومبيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، حتّى الآن 397,623 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينهم 221,485 شخصا تماثلوا للشفاء.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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