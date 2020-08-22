وفاة كل 7 دقائق في إيران.. وروحاني يشبه "كورونا" بالحرب مع العراق

صرّح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن ظروف جائحة كورونا اليوم تشبه ظروف الحرب التي خاضتها بلاده مع العراق، في ثمانينات القرن الماضي.

وأضاف روحاني في كلمة له اليوم، السبت، عقب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لمكافحة فيروس كورونا، أن البلاد تعيش منذ حزيران/ يونيو الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأوضح أن الموجة الثانية أشد وطأة من الأولى، مضيفا أن ظروف الوباء تشبه ظروف الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، والتي قُتل فيها حوالي مليون شخص من كلا الطرفين.

وأشار إلى أن سنوات الحرب تميزت بتضحيات كبيرة للعاملين في القطاع الصحي، تشبه تضحياتهم في مكافحة فيروس كورونا حاليا.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن السيطرة على جائحة كورونا تحتاج قرابة عامين، مضيفا أن العالم لم ينجح في اكتشاف لقاح ضد الفيروس حتى الآن، وأنه يجب على الشعب الاعتياد على نمط حياة جديد في ظل التدابير.

وتابع قائلا أن البلاد تشهد حالة وفاة واحدة كل 7 دقائق بسبب كورونا، محذرا المواطنين من موجة ثالثة للوباء في حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

وحتى السبت، اقترب عدد مصابي كورونا في إيران من 360 ألفا، توفي منهم 20 ألفا و502 شخصا.