  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أميركا: خبراء يحذرون من إعصارين قادمين

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 12:24

أميركا: خبراء يحذرون من إعصارين قادمين
من إعصار "هانا" في تكساس (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ريم بركة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تحول عاصفتين مداريتين، متجهتان إلى ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، لإعصارين، غدًا الإثنين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن العاصفتين ستضربان المنطقة في الوقت ذاته، وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.

وقال عالم الغلاف الجوي في جامعة ولاية كولورادو الأميركية، فيل كلوتزباخ إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد، وهو مشابه لحدث وقع عام 1933، عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس الأميركية، وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

وأضاف كلوتزباخ أن العاصفة المدارية "لورا" والمنخفض المداري "فورتيين" الذي يتشكل قرب هندوراس، قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين، الاثنين، في منطقة تمتد بين ولايتي تكساس وفلوريدا.

وقال خبراء أرصاد إن من الصعب توقع تأثير وجود، الإعصارين معا في خليج المكسيك، ولكن يمكن أن تحدث ظاهرة مناخية تسمى "تأثير فوجيهارا"، إذا اقتربا من بعضهما البعض في مسافة حوالي 1500 كيلومتر، وهو ما يؤدي إلى أن يدور الإعصاران مع بعضهما البعض حول نقطة مركزية مشتركة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إعصار
#عاصفة
#الولايات المتحدة

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق: انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة التاجي
العراق: انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة التاجي

2020-08-23

شقيقة ترامب تصفه بـ"الكذّاب"
شقيقة ترامب تصفه بـ"الكذّاب"

2020-08-23

كورونا: أكثر من 800 ألف وفاة ودول تعيد القيود لاحتواء الوباء
كورونا: أكثر من 800 ألف وفاة ودول تعيد القيود لاحتواء الوباء

2020-08-23

الأكثر قراءة

رئيس الموساد:

رئيس الموساد: "إيران هشّة والتهديد الحقيقي آتٍ من تركيا"

2020-08-22
مخرج لأزمة الميزانية الإسرائيلية؟ تأجيل بـ100 يوم ولجنة لبحث آلية التعيينات

مخرج لأزمة الميزانية الإسرائيلية؟ تأجيل بـ100 يوم ولجنة لبحث آلية التعيينات

2020-08-22
مُستجدات كورونا عالميا: الوفيات تتجاوز 800 ألف حالة والإصابات تتخطى 23 مليونًا

مُستجدات كورونا عالميا: الوفيات تتجاوز 800 ألف حالة والإصابات تتخطى 23 مليونًا

2020-08-22
اتفاق تجاري مفاجئ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

اتفاق تجاري مفاجئ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

2020-08-22
حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

2020-08-22