أميركا: خبراء يحذرون من إعصارين قادمين

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تحول عاصفتين مداريتين، متجهتان إلى ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، لإعصارين، غدًا الإثنين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن العاصفتين ستضربان المنطقة في الوقت ذاته، وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.

وقال عالم الغلاف الجوي في جامعة ولاية كولورادو الأميركية، فيل كلوتزباخ إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد، وهو مشابه لحدث وقع عام 1933، عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس الأميركية، وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

وأضاف كلوتزباخ أن العاصفة المدارية "لورا" والمنخفض المداري "فورتيين" الذي يتشكل قرب هندوراس، قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين، الاثنين، في منطقة تمتد بين ولايتي تكساس وفلوريدا.

وقال خبراء أرصاد إن من الصعب توقع تأثير وجود، الإعصارين معا في خليج المكسيك، ولكن يمكن أن تحدث ظاهرة مناخية تسمى "تأثير فوجيهارا"، إذا اقتربا من بعضهما البعض في مسافة حوالي 1500 كيلومتر، وهو ما يؤدي إلى أن يدور الإعصاران مع بعضهما البعض حول نقطة مركزية مشتركة.