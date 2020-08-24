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طهران تعلن قتلها لمسلّحين مرتبطين بأميركا "كانوا يعتزمون التوغل بعمق" إيران

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 18:02

طهران تعلن قتلها لمسلّحين مرتبطين بأميركا "كانوا يعتزمون التوغل بعمق" إيران
أحد عناصر الأمن الإيراني (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين أنه قتل ثلاثة مسلحين قال إنهم على صلة بالولايات المتحدة، موضحا أنهم "كانوا يعتزمون التوغل بعمق" في إيران.

وقال الحرس الثوري عبر موقعه الرسمي "سباه نيوز"، إن ثلاثة عناصر من "جماعة معادية للثورة" لاقوا حتفهم في اشتباكات مع مقاتلي الحرس الثوري مساء أمس الأحد، قرب الحدود مع تركيا في شمال غرب إيران.

وأضاف: "تمت محاصرتهم من قبل شبكة استخبارات من مقاتلي (الحرس) في ماكو" الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية، مشيرا إلى أن المجموعة غير المعروفة؛ "مرتبطة بالغطرسة العالمية"، وهو مصطلح تستخدمه إيران للإشارة إلى الولايات المتحدة، عدوها منذ عقود، بحسب الحرس الثوري.

وأشار إلى أنه "تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخيرة وأنظمة الاتصالات"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتبعد منطقة ماكو الجبلية أقل من 15 كلم من الحدود الإيرانية التركية.

وتندلع، منذ سنوات، معارك متفرقة في المناطق الغربية والشمالية الغربية من إيران بين المتمردين الأكراد والقوات الإيرانية.

ونهاية أيار/ مايو، قُتل ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباك مع "متمردين مسلحين" في محافظة أذربيجان الغربية.

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