  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الشرطة الروسية تفتتح تحقيقًا أوليًا بشأن قضية المعارض نافالني

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 13:00

الشرطة الروسية تفتتح تحقيقًا أوليًا بشأن قضية المعارض نافالني
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: عرب 48

أطلقت الشرطة الروسيّة، اليوم الخميس، أول "تحقيق تمهيدي" في قضية المعارض أليكسي نافالني الذي يُرجّح أنه تسمّم وفقًا لوسائل إعلام ألمانيّة وهو ما تنفيه السلطات الروسيّة لغاية الآن.

وقال فرع وزارة الداخلية الروسية في سيبيريا في بيان إن "المحققين الروس أطلقوا تحقيقات تمهيدية مرتبطة بدخول أليكسي نافالني إلى المستشفى في أومسك في 20 آب/ أغسطس".

وأضاف أنه قام بتفتيش الأماكن التي مر فيها وضبط "أكثر من 100 غرض قد تعتبر أدلة".

وكانت روسيا ترفض حتى الآن فرضية تعرض نافالني للتسميم ردًا على دعوات غربية لإجراء تحقيق.

وقال المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، أول من أمس الثلاثاء "نعارض تماما في هذه المرحلة الفرضيات المتسرعة التي يتم التداول بها للقول أن ثمة احتمالا كبيرا بأنه تعرض للتسميم".

وأضاف "كيف يمكن التحدث عن تسميم في حال عدم وجود سم؟".

وخلص الاطباء الألمان الذين يعالجون نافالني في برلين، يوم الإثنين، الى أن الأخير "سُمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين" من دون التمكن من تحديدها على الفور.

وتُستخدم هذه المواد التي تحدث عنها الأطباء الألمان بجرعات خفيفة لمعالجة مرض ألزهايمر لكنها تصبح خطيرة لدى تناولها بجرعات كبيرة ويصبح تأثيرها مماثلا لمادة "نوفيتشوك". ويبقى المعارض الروسي في حالة حرجة ووضع في غيبوبة اصطناعية.

ونافالني يبلغ من العمر 44 عاما الذي عرف إثر إدانته فساد النخبة الروسية وفي أوساط بوتين، أصيب بوعكة على متن طائرة كانت تقله إلى سيبيريا الأسبوع الماضي.

وقد تزايدت الدعوات الغربية لروسيا لفتح تحقيق في هذه القضية وكان آخرها من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بعد برلين وباريس وواشنطن.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#روسيا
#أليكسي نافالني
#معارضة
#بوتين
#تحقيق
#تسمم

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فرنسا: لبنان يواجه خطر الزوال بسبب تقاعس النخبة السياسية
فرنسا: لبنان يواجه خطر الزوال بسبب تقاعس النخبة السياسية

2020-08-27

تسبق زيارة ماكرون لبيروت: خارطة طريق فرنسية للإصلاح بلبنان
تسبق زيارة ماكرون لبيروت: خارطة طريق فرنسية للإصلاح بلبنان

2020-08-27

السجن المؤبد لمنفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا
السجن المؤبد لمنفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

2020-08-27

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

2020-08-26
بيتاح تكفا: اعتقال فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلي طعنا

بيتاح تكفا: اعتقال فلسطيني بشبهة قتل إسرائيلي طعنا

2020-08-26
تحليلات إسرائيلية: الضربات ضد حزب الله تشتد تدريجيا

تحليلات إسرائيلية: الضربات ضد حزب الله تشتد تدريجيا

2020-08-26
فاجعة بمخيم الجلزون: أم تقتل طفلها الرضيع

فاجعة بمخيم الجلزون: أم تقتل طفلها الرضيع

2020-08-26
كورونا في غزة: وفاتان و17 إصابة الأربعاء بينها حالاتٌ في 3 مستشفيات

كورونا في غزة: وفاتان و17 إصابة الأربعاء بينها حالاتٌ في 3 مستشفيات

2020-08-26