كورونا عالميا: أكثر من 832 ألف وفاة و24.5 مليون إصابة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقلّ عن 832,336 شخصاً في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش (14:00 بتوقيت القدس) من اليوم، الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات رسميّاً أكثر من 24,509,180 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 15 مليونا و772 ألف شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت، أمس، 5,708 وفاة جديدة و278,551 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1057) والبرازيل (984) والولايات المتحدة (931).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً في عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 180,857 وفاة من أصل خمسة ملايين و869 ألفا و692 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليونين و101 ألف و326 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 118,649 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و761 ألفا و391 إصابة، ثم المكسيك مع 62,594 وفاة (579,914 إصابة)، والهند مع 61,529 وفاة (ثلاثة ملايين و387 ألفا و500 إصابة)، وبريطانيا مع 41,477 وفاة من أصل 330,368 إصابة.

باريس، اليوم (أ.ب.)

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 86 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (85) وإسبانيا (62) والمملكة المتحدة (61) وإيطاليا (59).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4,634 وفاة من أصل 85,013 إصابة (9 إصابات جديدة بين الخميس والجمعة)، فيما تعافى 80,091 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 269 ألفا و253 وفاة من أصل سبعة ملايين و49 ألفا و15 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 214,490 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و858 ألفا وثماني إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 189,992 وفاة (خمسة ملايين و996 ألفا و338 إصابة).

وسجّلت آسيا 93,534 وفاة (أربعة ملايين و892 ألفا و207 إصابات) والشرق الأوسط 35,587 وفاة (مليون و463 ألفا و444 إصابة) وافريقيا 28,856 وفاة (مليون و221 ألفا و628 إصابة) وأوقيانيا 624 وفاة (28,544 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية. ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.