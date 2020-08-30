كورونا عالميا: أكثر من 25 مليون إصابة والوفيات 843 ألفا

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

سجل فيروس كورونا المستجد معدل قياسي بالإصابات والوفيات حول العالم، فيما بلغت حصيلة الوفيات 643 ألفا والإصابات المعلنة أكثر من 25 مليون إصابة، في الوقت الذي يتفشى الفيروس بالقارة الأميركية ودول أميركيا اللاتينية والهند.

وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة حسب هذا التعداد 25 مليونا و29 ألفا و250 بينها 842 ألفا و915 وفاة. وسجلت أربع من كل عشر إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما البلدان الأكثر تضررا.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة خمسة ملايين و960 ألفا و652 (182 ألفا و760 وفاة) وفي البرازيل ثلاثة ملايين و846 ألفا و153 شخصا (120 ألفا و262 وفاة).

ويبدو أن وتيرة انتشار الوباء تستقر في العالم، حيث تسجل نحو مليون إصابة إضافية كل أربعة أيام منذ منتصف تموز/يوليو.

وبعد ستة أشهر على تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، تخطت البرازيل عتبة الـ120 ألف وفاة جراء كوفيد-19، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقد بلغ العدد الرسمي للوفيات المسجلة من جراء الجائحة 120,262، وذلك بعد إحصاء 758 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت 41,350 إصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الإصابات في البلاد إلى 3,846,153.

وتجاوزت الأرجنتين عتبة الـ400 ألف إصابة بكوفيد-19، بعد تسجيلها رقما قياسيا بلغ 9,230 إصابة جديدة خلال 24 ساعة و82 وفاة جراء الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وفي هذا البلد البالغ عدد سكانه 44 مليون نسمة، وصل عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 8,353 من أصل 401,226 إصابة.

ويأتي تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات خلال يوم واحد، غداة إعلان الحكومة تمديدها عددا من إجراءات الحجر الصحي حتى 20 أيلول/سبتمبر.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة المكسيكية إنه تم تسجيل 5974 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى تسجيل 673 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الأرقام ترتفع الحصيلة الإجمالية للوباء في هذه الدولة التي تعتبر من أكثر البلدان تضررا بأميركا اللاتينية إلى 591 ألفا و712 إصابة بالفيروس و63 ألفا و819 حالة وفاة.

وأعلنت الهند، اليوم الأحد، أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.

وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 تموز/يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة، حسب معطيات جمعتها وكالة فرانس برس.

والهند هي رسميا ثالث دولة في العالم من حيث أعلى عدد إصابات وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع 3,5 ملايين مصاب بالمرض. في المجمل، أودى الوباء بحياة 63 ألف شخص في الهند.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم فرض قيود على المطاعم وإغلاق مراكز اللياقة البدنية والمدارس في منطقة العاصمة الكبرى لمقاومة انتشار الفيروس.

وتسجل كوريا الجنوبية للأسبوع الثالث على التوالي إصابات تتجاوزالـ100 يوميا وهو ما رفع عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء إلى 19 ألفا و699، إضافة إلى 323 حالة وفاة.