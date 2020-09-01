قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في خطاب ألقاه اليوم، الثلاثاء، إن الإمارات "خانت العالم الإسلامي والفلسطينيين بتوصلها لاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وقال خامنئي "الإمارات مهدت لدخول الصهاينة إلى المنطقة ووضعت القضية الفلسطينية التي هي قضية اغتصاب وطن في عالم النسيان وطبعت علاقاتها مع الصهاينة".

وأضاف "الإمارات خانت العالم الإسلامي والشعوب العربية ودول المنطقة، كما خانت فلسطين وشعبها. هذه الخيانة لن تستمر لكنها ستبقى وصمة عار عليهم".

وأدلى خامنئي بتصريحاته في الوقت الذي اختتم فيه وفد أميركي إسرائيلي، يضم كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، زيارة إلى أبوظبي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرّض لضغوط قاسية من الجهات كافة"، وأضاف "بينما تعمل الإمارات مع الإسرائيليين والعناصر الأميركية الخبيثة، ضد مصالح العالم الإسلامي وتتعامل مع العالم الإسلامي بمنتهى القسوة"، وأضاف "أتمنى أن يصحو الإماراتيون بسرعة ويتلافوا ما ارتكبوه".

لقد شرّع الإماراتيّون الأبواب أمام حضور الصهاينة في المنطقة وأودعوا قضيّة #فلسطين، التي هي قضيّة اغتصابٍ لأحد البلدان، غياهب النسيان وبادروا إلى التطبيع.#التطبيع_خيانة — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) September 1, 2020

وأعلنت الإمارات وإسرائيل في 13 آب/ أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الإثنين، هبطت أول طائرة إسرائيلية علنيًا بمطار أبوظبي، ضمن عملية تطبيع هي الأول لدولة خليجية.