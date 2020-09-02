أميركا تفرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية 

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على المدعية العالمة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وعضو آخر في المحكمة، على خلفية اعتراض واشنطن على استمرار التحقيق مع جنود أميركيين في "جرائم حرب مزعومة" بأفغانستان.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة الأميركية، وأيضا في فحوى تصريحات لوزير الخارجية مايك بومبيو، أدلى بها خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".

وقال بومبيو: "اليوم نتخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية للأسف تواصل استهداف الأميركيين".

وأضاف أن الآخرين الذين يساعدون بنسودا في مثل هذه التحقيقات، "يواجهون أيضا عقوبات وقيودا على التأشيرات".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.

والعام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أميركيين.

وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأميركية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.

وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أميركيين.