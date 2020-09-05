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بنغلاديش: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد إلى 20

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 19:29

بنغلاديش: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد إلى 20
توابيت للضحايا (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

ارتفع عدد ضحايا انفجار مكيّفات هوائية داخل مسجد في بنغلاديش إلى 20، بحسب ما أكدت السلطات المحلية، السبت.

وأسفر الانفجار، الذي وقع أثناء صلاة العشاء، أمس، الجمعة، داخل مسجد قرب العاصمة دكا، عن إصابة 17 آخرين بجروح بليغة.

وأكد الضابط في جهاز الإطفاء والدفاع المدني إرشاد حسين، لوكالة "الأناضول" حصيلة القتلى والجرحى، قائلا إن جميع الإصابات في حالة حرجة، وأوضح أنه تم تشكيل ثلاث لجان للتحقيق في الحادث، إحداها تابعة لمصلحة الإطفاء.

وكان طفل يبلغ من العمر 7 أعوام ومؤذن المسجد، بين قتلى الحادث الذي وقع في مدينة نريانغاني، بحسب ما صرح نائب مساعد مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني، محمد أنايت حسين.

وأسعف الجرحى إلى معهد الشيخة حسينة الوطني للحروق والجراحة التجميلية في دكا، لتلقي العلاج. ونقل حسين عن أحد أطباء المستشفى، قوله إن الجروح والحروق غطت بين 30 إلى 70 بالمئة من أجساد المصابين.

ولفت إلى أن السلطات بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، قائلا إن السبب الرئيسي لم يتسن التأكد منه، لكن الانفجار جاء من مكيفات الهواء.

بدورها، نقلت صحيفة "دكا تريبيون" عن مسؤول محلي، أن الانفجار ربما كان سببه تسرب للغاز من خط أنابيب يمر تحت المسجد، بعد أن تجمع في الداخل والنوافذ مغلقة.

ورجح المسؤول أن يكون الانفجار ناجما عن شرارات عندما حاول شخص ما تشغيل أو إيقاف مكيفات الهواء أو المراوح، لافتا إلى تقديم المسجد مؤخرا شكوى بشأن تسرب الغاز.

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