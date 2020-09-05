  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"مواجهة" محتملة بين بايدن وترامب الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 08:06

"مواجهة" محتملة بين بايدن وترامب الأسبوع المقبل
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

يلتقي كل من المرشحين الرئاسيين الأميركيين، عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، الأسبوع المقبل في مناسبة إحياء ذكرى اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

ويُذكر أن المرشحين لم يلتقيا منذ إطلاق حملتهما الانتخابيّة. ومن المقرّر أن يتوجّه الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي اللذان يقومان بحملتَيهما الانتخابيّتَين بأسلوبين مختلفين في ظلّ جائحة كوفيد-19، إلى شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا حيث كانت إحدى الطائرات المختطفة قد تحطّمت خلال اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت زيارتا ترامب وبايدن ستكونان متزامنتَين، لكنْ في هذا اليوم قد يكون الرجلان على مسافةٍ من بعضهما تُعتبر الأقرب منذ شهور.

وقال بايدن لصحافيّين أمس الجمعة، بعد يومين من إعلان برنامجه، "لم أعرف أنّ ترامب سيذهب إلى هناك، سوى بعد أن أعلنتُ أنّني ذاهب".

وألمح نائب الرئيس السابق باراك أوباما، الذي يتقدّم في استطلاعات الرأي الوطنيّة، إلى أنّه مستعدّ لمشاركة المنصّة مع ترامب إذا تمّت دعوته. وقال "هو لا يزال رئيس الولايات المتحدة".

وقالت خدمة المتنزّهات الوطنيّة التي تدير النصب التذكاري للرحلة 93، إنّه سيتمّ اختصار المراسم لهذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجدّ. وسيُختصر وقت المراسم من 90 إلى 20 دقيقة.

ويومًا بعد آخر، تتّخذ الحملتان الانتخابيّتان طابعًا أكثر تشدّدًا بين ترامب وبايدن، إذ يُطلق الرئيس أكثر الألقاب سخريةً على منافسه الديمقراطيّ الذي ينتقد بدوره رئيسًا "يُفكّك النظام الديمقراطي".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جو بايدن
#دونالد ترامب
#انتخابات
#لقاء
#حملة انتخابية

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان يعلن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر ويعتبر البلاد "منطقة كوارث طبيعيّة"
السودان يعلن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر ويعتبر البلاد "منطقة كوارث طبيعيّة"

2020-09-05

مقاتلات روسية تعترض 3 قاذفات أميركية فوق البحر الأسود
مقاتلات روسية تعترض 3 قاذفات أميركية فوق البحر الأسود

2020-09-05

شهر على انفجار مرفأ بيروت: إحياء لذكرى القتلى
شهر على انفجار مرفأ بيروت: إحياء لذكرى القتلى

2020-09-05

الأكثر قراءة

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: عبّاس يدفع نحو انتخابات وهنيّة يدعو لبرنامج يُنهي "أوسلو" 

2020-09-04
نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

نتنياهو ينفي تقريرا حول موافقته على بيع أسلحة للإمارات

2020-09-04
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-04
3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

3 وفيات و806 إصابات جديدة بالفيروس وعبّاس يُعلن حالة الطوارئ 30 يومًا 

2020-09-04
البحرين تسمح للرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات المرور بأجوائها

البحرين تسمح للرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات المرور بأجوائها

2020-09-04