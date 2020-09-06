بريطانيا: إصابات عديدة بحوادث طعن

أصيب عدد من الأشخاص في مدينة برمنجهام الإنجليزية، في ساعات الصباح الباكر من اليوم الأحد، بجراح متفاوتة من جراء حوادث طعن متفرقة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنجهام".

Our reporter @JoshGiltrap is at the scene as multiple armed officers make an arrest on Colmore Row in Birmingham city centre #HeartNews pic.twitter.com/A1os7NMZJF — Heart Midlands News (@HeartMidsNews) September 6, 2020

أضافت الشرطة أنه "تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وختمت الشرطة بيانها قائلة "نحنُ على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها".

وذكر البيان أن "أفراد خدمات الطوارئ انتشروا في مواقع الأحداث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين". ويذكر أن الشرطة طوقت المنطقة وأغلقت السلطات بعض الطرق في المدينة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن "المنطقة التي طوقتها الشرطة تقع قرب حي المثليين في وسط برمنجهام، حيث كان يجلس كثيرون في الهواء الطلق يتناولون الطعام والشراب".

وقالت الشرطة "من غير المناسب في هذه المرحلة المبكرة التكهن بأسباب الواقعة".