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نيويورك: فتح تحقيق بمقتل رجل أسود خنقًا على يد الشرطة

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 09:52

نيويورك: فتح تحقيق بمقتل رجل أسود خنقًا على يد الشرطة
نيويورك (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

شكّلت النائبة العامة لولاية نيويورك الأميركيّة، ليتيشا جيمس، السبت، هيئة محلفين كبرى للتحقيق في قضية دانيال برود وهو رجل أسود توفي بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة وهذه الحادثة قبل جريمة جورج فلويد.

واندلعت احتجاجات في روتشستر التي يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة في ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود في مارس آذار. وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط يغطون رأس برود، للحيولة على ما يبدو دون نقله عدوى فيروس كورونا، وهو يجثو عاريا ومكبلا في قارعة الطريق.

نيو يورك (أ ب)

وأظهر تسجيل الفيديو أيضا الضباط وهم يضعون وجه برود في الأرض، وأمكن سماع الرجل وهو يصرخ قائلا "ارفعوا هذا عن وجهي" و"أنتم تقتلونني" في إشارة إلى غطاء الرأس بينما أمكن سماع الضباط يقولون "اهدأ" و"توقف عن البثق".

وتوفي الرجل بعد الواقعة بأسبوع داخل مستشفى. وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل يوم الخميس بسبب الواقعة.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الرجل قُتل نتيجة "مضاعفات اختناقه وهو مقيد" مع عامل آخر مساعد وهو التسمم بعقار فينسيكليدين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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