نيويورك: فتح تحقيق بمقتل رجل أسود خنقًا على يد الشرطة

شكّلت النائبة العامة لولاية نيويورك الأميركيّة، ليتيشا جيمس، السبت، هيئة محلفين كبرى للتحقيق في قضية دانيال برود وهو رجل أسود توفي بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة وهذه الحادثة قبل جريمة جورج فلويد.

واندلعت احتجاجات في روتشستر التي يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة في ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود في مارس آذار. وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط يغطون رأس برود، للحيولة على ما يبدو دون نقله عدوى فيروس كورونا، وهو يجثو عاريا ومكبلا في قارعة الطريق.

نيو يورك (أ ب)

وأظهر تسجيل الفيديو أيضا الضباط وهم يضعون وجه برود في الأرض، وأمكن سماع الرجل وهو يصرخ قائلا "ارفعوا هذا عن وجهي" و"أنتم تقتلونني" في إشارة إلى غطاء الرأس بينما أمكن سماع الضباط يقولون "اهدأ" و"توقف عن البثق".

وتوفي الرجل بعد الواقعة بأسبوع داخل مستشفى. وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل يوم الخميس بسبب الواقعة.

“He complied. He did not survive this attack.”



Seven US police officers involved in the asphyxiation death of Daniel Prude in March have been suspended. Read more: https://t.co/FfoBOhmyBL pic.twitter.com/XPejl40dZw — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 4, 2020

وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الرجل قُتل نتيجة "مضاعفات اختناقه وهو مقيد" مع عامل آخر مساعد وهو التسمم بعقار فينسيكليدين.