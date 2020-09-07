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الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها بطعن 7 أشخاص في برمنغهام

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 10:34

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها بطعن 7 أشخاص في برمنغهام
من مكان الطعن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أوقفت الشرطة البريطانيّة، اليوم، الإثنين، شابًا يبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في تنفيذه عملية طعن مساء أول من أمس، السبت، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح خطيرة في مدينة برمنغهام.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "أوقفنا رجلًا يُشتبه في ارتكابه (عملية) قتل وسبع محاولات قتل خلال سلسلة هجمات بالسكين في برمنغهام"، ويبدو أنه تم استهداف الضحايا "بشكل عشوائي"، وفق الشرطة.

وقُتل شاب يبلغ 23 عامًا بعدما طُعن فيما أُصيب رجل وامرأة يبلغان 19 و32 عامًا، بجروح خطيرة بسلاح أبيض، ولا يزالان في المستشفى في حال حرجة. وأُصيب خمسة أشخاص آخرين تراوح أعمارهم بين 23 و33 عامًا بجروح أقل خطورة.

ووقعت الهجمات بين الساعة 00:30 و02:20 بالتوقيت المحلي (23,30 و01,20 ت غ) في عدة أماكن في المدينة.

ونشرت الشرطة مساء الأحد مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة يظهر فيها المشتبه به وتلقت "الكثير من الردود"، وأشارت إلى أن "أحد هذه الخيوط قادنا إلى حيّ سيلي أوك هذا الصباح حيث تم توقيف رجل".

وتواصل السلطات البريطانيّة تحقيقاتها، وبحسب عناصر التحقيق الأوليّة فلا شيء يسمح حاليا بترجيح فرضية هجوم "إرهابي" أو جريمة كراهية أو حرب عصابات، وفق ما أوضح قائد شرطة منطقة ويست ميدلاندز، ستيف غراهام، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#عملية طعن
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