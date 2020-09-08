مستجدات كورونا: بدء تداول اللقاح الروسي و27.3 مليون إصابة عالميا

دخلت أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إلى التداول العام، فيما واصل الفيروس التفشي في القارة الأميركية والهند ودول الشرق الأوسط، حيث تجاوز حصيلة الإصابات 27.3 مليون إصابة والوفيات 891 ألفا.

وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان إن "الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا سبوتنيك V، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، خضعت للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام".

ويتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية، علما أن العديد من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين تخوض سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا.

ويواصل الفيروس الانتشار حول العالم وتسجيل معدل قياسي بالإصابات والوفيات خاصة في البرازيل والهند، بينما عاود الفيروس الانتشار ببعض دول القارة الأوروبية.

وسجلت البرازيل 10 آلاف و273 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و310 وفيات خلال الساعات ال24 الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء 4.15 ملايين حالة إصابة، وفقا لبيانات الوزارة، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 ألفا و960.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند الأرقام المسجلة في البرازيل، حيث بلغ 4.2 مليون حالة منذ بدء تفشي الوباء، لتتقدم على البرازيل بفارق 70 ألف حالة. وبهذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات تصبح الهند ثاني الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة.

وبهذا الارتفاع في عدد الإصابات، تصبح الهند ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ فيها عدد الإصابات 6.3 مليون.

بينما في الأرجنتين، تجاوز إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا للسيطرة على معدل الإصابات.

وسجلت البلاد 10 آلاف و129 حالة وفاة من بين 488 ألفا و7 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وفقا لبيانات الحكومة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 223 وفاة و3486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67781، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 637509 حالات.

وسجلت المكسيك ثالث أعلى حصيلة عالمية للوفيات بكورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين.

وتعتبر أميركا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

أما في القارة الأوروبية، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أنها سجلت، أمس الاثنين، أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تواصل ارتفاع معدل الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا 4203 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 328 ألفا و980 حالة.

وأوضحت الوزارة أن وباء فيروس كورونا ينتشر مرة أخرى بشكل كبير في فرنسا.