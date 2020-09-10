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أميركا: 5 مدن دُمّرت إلى حدّ كبير من جراء حرائق

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 09:51

أميركا: 5 مدن دُمّرت إلى حدّ كبير من جراء حرائق
الحرائق في ولاية أوريغون (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

التهمت ألسنة النيران والحرائق مئات المنازل في ولاية أوريغون الأميركيّة الواقعة في شمالي غرب الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنت حاكمة الولاية، كيت براون، وأضافت أن "الحرائق يمكن أن تخلّف عددا كبيرا من القتلى".

وقالت براون خلال مؤتمر صحافي إنّ "الحرائق أتت حتى اليوم على أكثر من 120 ألف هكتار، وإنّ ما لا يقلّ عن خمس بلدات دمّرت إلى حدّ كبير"، في حين تتواصل عمليات الإجلاء الجماعية من المناطق الواقعة على خط النار.

وأعربت الحاكمة عن خشيتها من أن تتسبّب هذه الحرائق بـ"أكبر عدد من القتلى والدمار في تاريخ ولايتنا".

الحرائق في ولاية أوريغون (أ ب)

وقالت براون إنّه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اندلعت في ولاية أوريغون حرائق على نطاق غير مسبوق، مخلّفة أضرارًا جسيمة وعواقب مدمّرة على الولاية بأكملها". وأضافت "نتوقّع الكثير من الخسائر، على صعيد الأضرار المادية والأرواح البشرية".

ولفتت الحاكمة إلى أنّ خمس بلدات في الولاية هي ديترويت وبلو ريفر وفيدا وفينيكس وتالنت "دمّرت إلى حدّ كبير" من جرّاء النيران، محذّرة من أنّ الظروف المناخية لم تتحسّن ممّا يهدّد بلدات أخرى بالمصير نفسه.

ويشهد الساحل الغربي للولايات المتّحدة بأسره، من ولاية واشنطن الحدودية مع كندا إلى الحدود المكسيكية بالقرب من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، حرائق تاريخية أجّجتها موجة جفاف ورياح عاتية.

وصباح الأربعاء، استيقظت مدينة سان فرانسيسكو وأجزاء أخرى من الساحل الغربي للولايات المتحدة على سماء برتقالية داكنة إذ حال الدخان الكثيف المتصاعد من حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة بأسرها دون وصول أشعة الشمس، مما دفع بالسلطات إلى إبقاء أنوار الشوارع مضاءة طيلة النهار.

وكتبت وكالة مكافحة تلوّث الهواء في خليج سان فرانسيسكو في تغريدة على "تويتر" إنّ "السماء البرتقالية ناجمة عن الدخان المنبعث من حرائق الغابات".

وأضافت أنّ "جزيئات الدخان هذه تنثر الضوء الأزرق وتسمح فقط للأشعة الصفراء والبرتقالية والحمراء بالوصول إلى الأرض، مما يعطي السماء ذلك اللون البرتقالي". ولفتت الوكالة إلى أنّه كلما زادت كثافة الدخان كلما حجب ذلك ضوء الشمس أكثر.

ومنذ أسابيع تصدر السلطات نشرة يومية تطلع فيها المواطنين على مستوى جودة الهواء وتنصح المرضى من بينهم بعدم الخروج من منازلهم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الحرائق في ولاية أوريغون
#أميركا
#ألسنة النار
#احتراق مُدن

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