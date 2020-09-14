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استقالة السفير الأميركي لدى الصين

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 12:57

استقالة السفير الأميركي لدى الصين
السفارة الأميركيّة في الصين (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

صرح وزير خارجية أميركا، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن سفير بلاده لدى الصين، تيري برانستاد، سيستقيل من منصبه.

وقال بومبيو في تغريدة شكر فيها برانستاد على خدمته إنه "ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح موجهة نحو النتائج و قائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة".

وشغل السفير البالغ من العمر 73 عامًا الذي كان حاكم أيوا لولايتين المنصب منذ أيار/ مايو 2017 ومثّل واشنطن في بكين خلال فترة شهدت توترا في العلاقات مع الصين لا سيما بشأن ملفات التجارة والمطالبات الإقليمية بأراض ووباء كوفيد-19 والاضطرابات في هونغ كونغ.

واستدعته بكين في حزيران/يونيو بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونغ كونغ، وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره "تدخل كبير في شؤون الصين الداخلية".

ولم تتضح بعد أسباب استقالة السفير منصبه.

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#استقالة السفير

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