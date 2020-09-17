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أميركا تفرض عقوبات على شركتين ومسؤول بلبنان لارتباطهم بـ"حزب الله"

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 20:02

أميركا تفرض عقوبات على شركتين ومسؤول بلبنان لارتباطهم بـ"حزب الله"
مظاهرة لأنصار حزب الله بوقت سابق (توضيحية من الأرشيف - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على شركتين ومسؤول في لبنان بتهمة ارتباطهم بـ"حزب الله"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على شركتين مقرهما لبنان لامتلاكهما أو إدارتهما من قِبل "حزب الله".

وبحسب البيان فإن الشركتين هما "آرك للاستشارات" و"معمار للمقاولات".

وأضاف البيان أن الوزارة فرضت أيضا عقوبات على المسؤول في المجلس التنفيذي لـ"حزب الله"، سلطان خليفة أسعد.
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وأشارت الوزارة إلى أن أسعد، على ارتباط وثيق بالشركتين، وفق البيان.

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#عقوبات أميركية

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