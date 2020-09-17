  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يمنع بيع أسلحة لدول بينها السعودية والإمارات والبحرين

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 17:38

البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يمنع بيع أسلحة لدول بينها السعودية والإمارات والبحرين
من مظاهرة في لندن ضد زيارة سابقة لابن سلمان (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تبنى البرلمان الأوروبي، قرارا يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن وجريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، كما دعا إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أصدره اليوم الخميس، أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت جرائم حرب خلال السنوات السابقة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف البيان أن البرلمان رحب بحظر بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا، بيع السلاح إلى دول التحالف الذي تقوده السعودية.

ودعا البرلمان الأوروبي أيضا إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تخطو دول الاتحاد خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها ألمانيا وفنلندا والدنمارك حيال حظر تزويد السعودية بالسلاح عقب جريمة قتل خاشقجي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#‎السعودية
#الإمارات
#جمال خاشقجي
#مصر

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أميركا تفرض عقوبات على شركتين ومسؤول بلبنان لارتباطهم بـ"حزب الله"
أميركا تفرض عقوبات على شركتين ومسؤول بلبنان لارتباطهم بـ"حزب الله"

2020-09-17

لبنان: اتّفاق بين أديب وعون لـ"التريّث" بتشكيل الحكومة
لبنان: اتّفاق بين أديب وعون لـ"التريّث" بتشكيل الحكومة

2020-09-17

الرّزاز: لا سلام مع إسرائيل في ظلّ إجراءاتها الأحادية
الرّزاز: لا سلام مع إسرائيل في ظلّ إجراءاتها الأحادية

2020-09-17

الأكثر قراءة

سلام الخرفان

سلام الخرفان

2020-09-16
ريغيف تتفق مع نظيرها البحريني على

ريغيف تتفق مع نظيرها البحريني على "تعزيز التعاون"

2020-09-16
بنود الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

بنود الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

2020-09-16
تحليلات إسرائيلية: مراسم توقيع الاتفاقيات كانت مسرحية لترامب

تحليلات إسرائيلية: مراسم توقيع الاتفاقيات كانت مسرحية لترامب

2020-09-16
رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا

رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا

2020-09-16