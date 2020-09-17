البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يمنع بيع أسلحة لدول بينها السعودية والإمارات والبحرين

تبنى البرلمان الأوروبي، قرارا يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن وجريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، كما دعا إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أصدره اليوم الخميس، أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت جرائم حرب خلال السنوات السابقة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف البيان أن البرلمان رحب بحظر بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا، بيع السلاح إلى دول التحالف الذي تقوده السعودية.

ودعا البرلمان الأوروبي أيضا إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تخطو دول الاتحاد خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها ألمانيا وفنلندا والدنمارك حيال حظر تزويد السعودية بالسلاح عقب جريمة قتل خاشقجي.