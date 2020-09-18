  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"أطباء بلا حدود" تنتقد طريقة تعامل سويسرا مع اللاجئين

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 19:40

"أطباء بلا حدود" تنتقد طريقة تعامل سويسرا مع اللاجئين
(أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

انتقدت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الجمعة، طريقة تعامل سويسرا مع ملف اللاجئين، ووصفت قرار جنيف استقبال 20 طفلا لاجئًا دون ذويهم، بأنه فضيحة".

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت الحكومة السويسرية، بناء على طلب من ألمانيا، أنها ستستقبل 20 طفلا غير مصحوبين بذويهم، إثر تشرد آلاف من طالبي اللجوء نتيجة حريق هائل شب بمخيم "موريا" باليونان.

وأفادت رئيسة فرع المنظمة بجنيف ريفيكا بابادوبولوس، في بيان الجمعة، إن سويسرا جزء من اتفاقيتي دبلن وشنغن، وكونها إحدى دول الاتحاد ينبغي عليها تحمل مسؤوليتها في أن تكون جزءا من الحلول الأوروبية للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل عند مداخل أوروبا.

وذكرت بابادوبولوس أن أكثر من 12 ألف طالب لجوء تقطعت بهم السبل في جزيرة ميديللي اليونانية، مؤكدة أن إعلان سويسرا في ظل هذه الظروف أنها لن تستقبل سوى 20 طفلا غير مصحوبين بذويهم "فضيحة".

ودعت بابادوبولوس سويسرا لعدم الاكتفاء باستقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وناشدتها بقبول طالبي اللجوء المهددين بالإصابة بفيروس كورونا، والأسر التي لديها أطفال صغار، وضحايا العنف الجنسي، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

ودمر حريق مخيم "موريا"، بالكامل تقريبا، في وقت مبكر يوم 9 سبتمبر، وقالت السلطات اليونانية إنها تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الحادث متعمدا.

ويضم "موريا" نحو 12 ألفا و500 طالب لجوء، وانتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية مرارا وضع المخيم، مشيرة إلى الاكتظاظ والظروف غير الإنسانية فيه.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أطباء بلا حدود
#سويسرا
#اليونان
#اللاجئين

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مطالبات بعدم ترشح الغنوشي لرئاسة النهضة.. والحركة "نتفهم المطالب"
مطالبات بعدم ترشح الغنوشي لرئاسة النهضة.. والحركة "نتفهم المطالب"

2020-09-18

حاملة طائرات أميركية تدخل مضيق هرمز في ظل التوتر مع إيران
حاملة طائرات أميركية تدخل مضيق هرمز في ظل التوتر مع إيران

2020-09-18

تركيا تستدعي السفير اليونانيّ
تركيا تستدعي السفير اليونانيّ

2020-09-18

الأكثر قراءة

خلافات حادّة على تشديد الإغلاق العام؛ ونتنياهو

خلافات حادّة على تشديد الإغلاق العام؛ ونتنياهو "لا مفرّ منه"

2020-09-17
جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

2020-09-17
اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح

اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح "فيلق القدس" وحزب الله

2020-09-17
فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و

فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و"يسرائيل هيوم" تعدّل حديثه عن دحلان

2020-09-17
المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

2020-09-17