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سورية: إصابة 4 جنود أميركيين بعد صدام مع قوات روسية

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 17:50

سورية: إصابة 4 جنود أميركيين بعد صدام مع قوات روسية
قوات أميركية (توضيحية "أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أرسلت الولايات المتحدة الأميركية، قوات عسكرية إضافية ومدرعات إلى شرقي سورية لمواجهة روسيا، وفقًا لما قالت وكالة "أسوشييتد" برس الأميركيّة.

ونقلت الوكالة إن "واشنطن أرسلت قوات إضافية ومدرعات إلى شرقي سورية، بعد عدد من الاشتباكات مع القوات الروسية، بما في ذلك حادث تصادم مركبة مؤخرا، أدى إلى إصابة 4 جنود أميركيين".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان، قوله إن الولايات المتحدة أرسلت أيضا أنظمة رادار وزادت دوريات المقاتلات في سماء المنطقة لحماية قواتها وقوات التحالف.

وأضاف أوربان أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سورية، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر".

وقال مسؤول أميركي رفيع، للوكالة نفسها، إن "واشنطن أرسلت 6 مدرعات برادلي قتالية، وأقل من 100 جندي إضافي إلى شرقي سورية".

وأضاف المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته إن "التعزيزات تهدف لأن تكون إشارة واضحة إلى روسيا لتجنب أي أعمال استفزازية وغير آمنة ضد الولايات المتحدة وحلفائها هناك".

وفي آب/ أغسطس الماضي، كشفت واشنطن عن مواجهة بين دورية أمنية روتينية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وأخرى عسكرية روسية، قرب مدينة المالكية، شمال شرقي سورية.

وأشارت إلى أن المركبة الروسية صدمت مركبة "إم ـ إيه. تي. في" مضادة للألغام تابعة للتحالف، ما تسبب في إصابة طاقمها، لافتا إلى أنه "بهدف تهدئة الوضع، غادرت دورية التحالف المنطقة".

يشار إلى أنه "في حزيران/ أغسطس الماضي وصلت قوات عسكرية روسية، عبر مروحيات وعربات مدرعة، إلى قرية ‘قصر ديب‘ التابعة لمدينة المالكية، حيث تمركزت هناك".

إلا أن دوريات أميركية قطعت الطريق على شاحنات كانت تحمل معدات لوجستية إلى النقطة التي نزلت فيها القوات الروسية، وأجبرتها على العودة إلى القامشلي قرب الحدود السورية التركية.

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