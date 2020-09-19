  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

نيويورك: مقتل شخصين وإصابة 14 في إطلاق نار

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 14:10

نيويورك: مقتل شخصين وإصابة 14 في إطلاق نار
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين إثر إطلاق نار في حفل بولاية نيويورك الأميركية.

وقال قائد الشرطة، مارك سيمونز، في مؤتمر صحافي، إن رجلا وامرأة قتلا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة روشستر، وأصيب 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفيين بالمدينة.

وأوضح أن الجروح التي أصيب بها الجرحى غير مهددة لحياتهم، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

ونقلت الوكالة الأميركية عن شاهد عيان من مسرح الجريمة: "إنها حقا مأساة ذات أبعاد أسطورية". وأطلقت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتأتي حادثة إطلاق النار في أعقاب حادثة أخرى هزت المدينة عندما توفي رجل أسود يدعى دانييل برود في ولاية نيويورك بعد أن ألبسته الشرطة غطاء وجه، ودفعت وجهه في اتجاه الأرض لمدة دقيقتين، بحسب ما أظهر مقطع فيديو.

وكان دانيال برود البالغ من العمر 41 عاما، يعاني مشكلات تنفسية عندما أوقفته الشرطة في شهر مارس/ آذار وقيدت حركته وألبسته غطاءً واقيا مصمما لحماية عناصر الشرطة من بصق الموقوفين.

جريمة قتل دانيال برود (أ ب)

ومات دانيال في وقت لاحق جراء الاختناق، لكن قصته لم تظهر للعلن قبل أن تعلن أسرته عنها في مؤتمر صحافي، خلال الشهر الجاري.

ووقعت وفاة دانيال قبل شهرين من حادث مقتل جورج فلويد في مايو/ أيار عندما جثا شرطي أبيض بركبته على رقبة فلويد لنحو ثماني دقائق في ولاية مينيسوتا. وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات مناهضة للعنصرية حول العالم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نيويورك
#جريمة قتل

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإمارات والسعودية تعززان الضغط على الخرطوم لدفع السودان إلى مسار التطبيع
الإمارات والسعودية تعززان الضغط على الخرطوم لدفع السودان إلى مسار التطبيع

2020-09-19

لبنان: العثور على 1.3 طن من المتفجرات في مرفأ بيروت
لبنان: العثور على 1.3 طن من المتفجرات في مرفأ بيروت

2020-09-19

قائد الحرس الثوري: سيطال ثأرنا لسُليماني كل من شارك باغتياله
قائد الحرس الثوري: سيطال ثأرنا لسُليماني كل من شارك باغتياله

2020-09-19

الأكثر قراءة

جريمة القتل المزدوجة بالناصرة: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم و

جريمة القتل المزدوجة بالناصرة: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم و"نوف هجليل"

2020-09-18
بدء الإغلاق العام: لا خروج من المنزل لأكثر من كيلومتر

بدء الإغلاق العام: لا خروج من المنزل لأكثر من كيلومتر

2020-09-18
وفاة الناشط محمد الشيخ يوسف: النجاة من الحرب.. النجاة من الحياة

وفاة الناشط محمد الشيخ يوسف: النجاة من الحرب.. النجاة من الحياة

2020-09-18
ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان 

ردود فلسطينية تندد بتصريحات فريدمان عن استبدال عبّاس بدحلان 

2020-09-18
ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة

ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة

2020-09-18