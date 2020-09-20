كورونا عالميا: الوفيات تقترب من المليون من أصل 31 مليون إصابة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 962,188 شخصًا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسميّة عند ظهر اليوم الأحد.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 31,035,726 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 22,631,475 شخصا على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت السبت 5089 وفاة جديدة و291,505 إصابات جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1133 وفاة جديدة) والولايات المتحدة (786) والبرازيل (739).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 199,268 وفاة من أصل 6,766,631 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2,577,446 شخصًا.

الهند (أ ب)

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 136,532 وفاة من أصل 4,528,240 إصابة، ثم الهند مع 86752 وفاة (5,400,619 إصابة) والمكسيك مع 73258 وفاة (694,121 إصابة) وبريطانيا مع 41759 وفاة (390,358 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضررًا، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 95 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86) وإسبانيا (65) وبوليفيا (65) والبرازيل (64).

وحتى اليوم، أحصت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 85279 إصابة (10 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، فيما تعافى 80477 شخصًا.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الأحد، 322,661 وفاة من أصل 8,709,926 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 225,223 وفاة من أصل 4,825,798 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 208,518 (6,909,376 إصابة).

وسجّلت آسيا 124,713 وفاة من أصل (7,183,805 إصابات) والشرق الأوسط 42093 وفاة من أصل (1,788,575 إصابة) وأفريقيا 33829 وفاة من أصل (1,401,274 إصابة) وأوقيانيا 911 وفاة من أصل (31053 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة "فرانس برس" من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.