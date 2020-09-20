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13 ألف دولار غرامةُ عدم الالتزام بالعزل الذاتي في بريطانيا

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 23:40

13 ألف دولار غرامةُ عدم الالتزام بالعزل الذاتي في بريطانيا
اختبار للكشف عن COVID-19 في لندن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها تعتزم فرض غرامة على الأشخاص الذي يرفضون الامتثال لأمر العزل الذاتي المنزلي تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 13 ألف دولار أميركي، في قرار اتخذته الحكومة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتُلزم الإجراءات الجديدة الأشخاص بالعزل الذاتي إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو تم تتبعهم على أنهم مخالطين لأحد المصابين، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتيد برس" للأنباء.

ومن المنتظر ان تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 28 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي السياق، قالت الحكومة البريطانية إنها ستساعد ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون خسارة في الدخل نتيجة العزل الذاتي، بدفع دعم لمرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني (633 دولارا).

وتظهر أحدث الأرقام أن حالات الإصابة اليومية بكورونا في بريطانيا ارتفعت إلى 4422 حالة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أيار/ مايو الماضي، كما تشير التقديرات الرسمية أن الإصابات الجديدة والتي يتم حجزها في المستشفيات تتضاعف كل سبعة إلى ثمانية أيام في المملكة المتحدة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فرض غرامة
#فيروس كورونا
#بريطانيا
#الحجر
#العزل الذاتي

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