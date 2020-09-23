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عمّان: اجتماع عربي أوروبي الخميس "لبحث سبل دعم عملية السلام"

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 17:58

عمّان: اجتماع عربي أوروبي الخميس "لبحث سبل دعم عملية السلام"
عباس والصفدي في لقاء سابق (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بأن العاصمة عمّان ستحتضن يوم غد الخميس. اجتماعا يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي؛ لبحث سبل دعم "عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت الوزارة إن "وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي سيعقدون يوم غد (الخميس) في عمان اجتماعا لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط باتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "الاجتماع الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ في شهر شباط/ فبراير 2020، والثاني في تموز/ يوليو الماضي عبر آلية الاتصال المرئي".

وكان الملك، عبد الله الثاني، قد قال خلال كلمته في الجلسة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ75، التي بدأت أعمالها، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئيّ، إن الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة.

وذكر أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة، وما زال يتفاقم إلى يومنا هذا"، مضيفا: "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المركزي في منطقتي، مبني على حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأردف: "لا يمكننا الوصول إلى حل لهذا الصراع، دون العمل للحفاظ على القدس الشريف كمدينة تجمعنا ورمزا للسلام، لجميع البشرية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#وزارة الخارجية الأردنية
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#عملية السلام

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