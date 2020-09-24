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بايدن: إقبال الأميركيين السود على التصويت ضرورة لفوزي

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 08:53

بايدن: إقبال الأميركيين السود على التصويت ضرورة لفوزي
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

صرّح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، أمس الأربعاء، أن الأميركيين السود هم سيكونون شرط فوزه، وقال إن "إقبال الناخبين أصحاب البشرة السمراء على التصويت ضروري لفوزي في الانتخابات المقررة في تشرين ثانٍ/ نوفمبر".

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المرشح الديمقراطي، خلال مشاركته في قمة اقتصادية للسود في مدينة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا.

وأشار بايدن إلى أن تأثير جائحة فيروس كورونا الشديد على أصحاب البشرة السمراء بشكل خاص، وقال إن هؤلاء الأشخاص لن يحققوا المساواة إلا عندما يكونون في موقع يؤهلهم لجني الثروات وإن التصويت هو نقطة البداية.

وتابع "يوجد سبيل واحد لتحقيق هذا. علينا أن نذهب ونصوت".

وتعهد بايدن بتعزيز ملكية أصحاب البشرة السمراء للمنازل والدفع بسياسات لمساعدة العمال الأمريكيين من أصل أفريقي والشركات التي يملكها أصحاب البشرة السمراء.

واستهدف بايدن نورث كارولاينا التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب بفارق أربع نقاط مئوية في انتخابات عام 2016 حيث يأمل المرشح الديمقراطي في استرداد هذه الولاية في الانتخابات المقررة يوم الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جو بايدن
#أميركا
#انخابات أميركية
#الأميركيون السود

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