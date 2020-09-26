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ترامب يعتزم ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 08:04

ترامب يعتزم ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا
القاضية إيمي كوني باريت(أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ينوي ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، وهو خيار في حال المصادقة عليه يعزز الغالبية التي يتمتع بها المحافظون داخل المحكمة.

وصرّح ترامب هذا الأسبوع أنه سيعلن اليوم، السبت، عن خياره لملء المركز الشاغر عقب وفاة القاضية التقدمية روث بادر غينسبرغ.

ونقلت عدة وسائل، بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان"، عن مصادر قريبة من العملية أن ترامب سيرشح باريت، القاضية المحافظة البالغة 48 عاما.

وفي حال تأكد ذلك ستصبح الغالبية داخل المحكمة لستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين.

وعندما سئل ترامب من قبل المراسلين في البيت الأبيض ان كان سيرشحها أجاب "لم اقل هذا"، لكنه أضاف أن قراره متخذ "في ذهنه" وأن باريت "رائعة".

وأشارت التقارير الإعلامية الى أن ترامب المتقلّب لا يزال بإمكانه تغيير رأيه قبل الإعلان الرسمي، المتوقع في الخامسة من مساء السبت.

وطالب الديمقراطيون وعلى رأسهم المرشح الرئاسي جو بايدن، الجمهوريين بإرجاء عملية التعيين الى ما بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

أما قادة الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، المكلف بالمصادقة على تعيين قضاة المحكمة العليا، فقالوا إن لديهم الدعم اللازم لعقد جلسة تصويت إما قبل الانتخابات أو في أسوأ الأحوال في الفترة ما بين الانتخابات وحفل تنصيب الرئيس في كانون الثاني/يناير.

وباريت الكاثوليكية المتدينة وأستاذة القانون عُينت في مركز قضائي للمرة الأولى عام 2017، وهي تعد معارضة شرسة لحق الإجهاض الذي يعد قضية بالغة الحساسية بالنسبة إلى المحافظين.

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