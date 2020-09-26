نائبة أميركية تقدمية تلغي مشاركتها في حفل تأبيني لرابين

ألغت عضو الكونغرس الأميركي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، مشاركتها المتوقعة في حفل تأبيني لرئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، يتسحاك رابين، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء وأنصار للقضية الفلسطينية.

وجاء انسحاب عضو الكونغرس التي تنتمي إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، الجمعة، في خطوة وصفت بأنها "دليل على تنامي النفوذ السياسي للحركات الحقوقية المناصرة للقصية الفلسطينية في العاصمة الأميركية، واشنطن".

وأكد المتحدثة باسم كورتيز للصحفي في كوقع "جويش كارنتس"، ألكس كين، أن الأخيرة لم تعد تخطط للمشاركة في الحفل الذي سيقام في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمبادرة منظمة "أميركيون من أجل السلام الآن" (APN).

وكانت المنظمة قد تفاخرت بنية أوكاسيو كورتيز التي أصبحت رمزًا للتقدميين في الولايات المتحدة، المشاركة في الحفل التأبيني، وكتبت على "تويتر" أنه يتعين على كورتيز "تقديم أفكار حول تحقيق المهمة الشجاعة للزعيم الإسرائيلي من أجل السلام والعدالة اليوم، في الولايات المتحدة وإسرائيل".

Rabin's legacy inspires us all. Join @AOC at APN's Yitzhak Rabin 25-Year Memorial on October 20. Hear her reflect on fulfilling the courageous Israeli leader’s mission for peace and justice today in the US and Israel. Register to attend! https://t.co/LcjUno6R6D — AmericansforPeaceNow (@PeaceNowUS) September 24, 2020

وأثارت مشاركة كورتيز في المؤتمر الذي يعقد في الذكرى الـ25 لمقتل رابين على يد ناشط يميني متطرف، ردود أفعال غاضبة في أوساط نشطاء حقوقيين، الذين ذكروها بمسؤولية رابين عن التطهير العرقي في فلسطين خلال نكبة عام 1948. وأوامره بممارسة الوحشية ضدهم وقتلهم خلال الانتفاضة الأولى.

كما تصاعد التفاعل على مشاركة كورتيز عندما عقّبت على هذه المنشورات، حيث أوضحت أنه "تم تقديم الحدث وترويج مشاركتي فيه إلى فريقي بشكل مختلف"، ولفتت إلى أنه "ستدرس الموضوع مجددا" بعد التوضيحات التي تلقتها.

Hey there - this event and my involvement was presented to my team differently from how it’s now being promoted.



Thanks for pointing it out. Taking a look into this now. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 25, 2020

في المقابل، نقل موقع "وكالة التلغراف اليهودية" عن مصدر قريب من المحادثات بين النائبة التقدمية ومنظمة "أميركيون من أجل السلام الآن"، أن القرار ليس نهائيا. وزعمت الوكالة أن مسؤولا بحملة المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، استنكر الانسحاب من الحفل.