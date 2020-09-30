كورونا عالميا: أكثر من مليون وفاة والإصابات 34 مليونا

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل معدل قياسي بالإصابات حول العالم، حيث شخصت خلال آخر 24 ساعة 230 ألف إصابة منها 80 ألف إصابة سجلت بالهند لوحدها.

ويأتي ذلك، فيما تجاوز عدد وفيات كورونا حول العالم من مليون وفاة، كما اقترب عدد المصابين من 34 مليونا، بينما تجاوز عدد المتعافين 25 مليونا، في حين تستعد بعض الدول لمواجهة الموجة الثانية للفيروس بإعادة فرض التقييدات والإجراءات المشددة.

ويتفشى الفيروس بالقارة الأميركية، حيث أعلنت البرازيل تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة جديدة، إضافة إلى وفاة 863 شخصا جراء المرض، وبذلك يرتفع عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 4.7 ملايين، كما يصل عدد الوفيات إلى نحو 143 ألفا.

بينما في المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4446 حالة إصابة جديدة، و560 حالة وفاة، مما يعني أن إجمالي عدد المصابين بلغ 738 ألفا و163 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 77 ألفا و163 حالة.

وفي القارة الأوروبية، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة ستقيد حجم التجمعات وتفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة.

وأضافت للصحافيين "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد لكننا نعلم أن أوقاتا أصعب بانتظارنا في الخريف والشتاء، الارتفاع التدريجي للإصابات والملحوظ في بعض المناطق يدعو للقلق".

وفي الهند التي سجلت 60 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أعلن معهد الأمصال في نيودلهي، أكبر منتج للقاحات في العالم، أنه سينتج 200 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للدول النامية.

وأعلن تحالف اللقاحات غافي في آب/أغسطس الماضي، الموافقة على صفقة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومعهد الأمصال لتسريع تصنيع وتوصيل ما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول النامية في 2021. ويقول المعهد الهندي الآن أنه وافق على إنتاج 100 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا.

ويمنح هذا التعاون رأس المال المباشر لمعهد الأمصال، ليتمكن بمجرد ترخيص لقاح فعال لكوفيد-19، من إنتاج هائل لجرعات بحلول النصف الأول من العام 2021.