معارك القوقاز: مقتل 51 جنديا أرمينيًا.. والقذائف تصل إيران

قُتل 51 انفصاليًا أرمينيًا جراء المعارك المستمرّة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ، بحسب ما أعلن الجيش الأرميني، اليوم، السبت.

ونُشرت قائمة تضم أسماء القتلى الـ51 على موقع الحكومة الأرمينية بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس سلطات ناغورني قره باغ، أرايك هاروتيونيان، بدء "المعركة الأخيرة" على المنطقة. وترتفع بذلك الحصيلة الرسمية للمعارك إلى 242 قتيلًا من كلا الجانبين.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بأنها تحشد قواتها على طول الحدود، وليس في مناطق الاشتباك فقط.

ووصلت القذائف جرّاء المعارك المستمرّة إلى إيران، التي وجّهت وزارة خارجيّتها اليوم السبت تحذيرًا للبلدين، أكّدت فيه "عدم قبول وتحمل أي اعتداء على أرضنا من قبل أي من الأطراف المتنازعة ونحذر جميع الأطراف بجدية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد".

وأفاد المتحدث باسم الخارجيّة الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان إن إيران "تراقب ما يجري على حدودها بدقة".

وخلال الأيام الماضية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ("إرنا") بسقوط عدد من القذائف على المناطق الحدودية في شمال غربي إيران ، جراء النزاع الدائر على الجانب الآخر من الحدود.

وسقطت القذائف على وجه الخصوص في مقاطعتي أصلاندوز (محافظة أردبيل) وخداآفرين (آذربيجان الشرقية).

وأشارت "إرنا" الأربعاء الى إصابة طفل في السادسة من عمره بجروح، بعد سقوط خمس قذائف على قرية برويز خانلو في خداآفرين، ما تسبب أيضا بتضرر منازل وأراضٍ زراعية.

وتضم إيران نحو عشرة ملايين شخص من ذوي الأصول الآذرية، ونحو 100 آلف نسمة من الأرمن.

كما دعا خطيب زاده إلى احترام وحدة الأراضي الأذربيجانية.

وأكد خطيب زاده في تصريح للصحافة بالعاصمة طهران، ضرورة الابتعاد عن استهداف المدنيين في الاشتباكات الدائرة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني المحتل.

وأعرب متحدث الخارجية الإيرانية عن استعداد بلاده في المساعدة على جلوس باكو ويريفان على طاولة المفاوضات.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها استطاعت خلال الفترة الممتدة بين 27 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، تحييد 2300 جندي أرميني، أثناء عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية.

وتحتل أرمينيا منذ العام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".