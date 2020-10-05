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إثيوبيا تُعلن بِدء توليد الكهرباء من سدّ النهضة خلال عام 

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 18:27

إثيوبيا تُعلن بِدء توليد الكهرباء من سدّ النهضة خلال عام 
سد النهضة (أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكرت رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، في خطاب أمام البرلمان اليوم الإثنين، أن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال عام.

وقالت زودي: "سيبدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير في توليد الطاقة باستخدام التوربينات خلال الـ12 شهرا المقبلة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعرب في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن أمله في الوصول إلى "نتيجة" بمفاوضات "سد النهضة" مع دولتي المصب، مصر والسودان.

ونفى آبي أحمد، في جلسة النقاش العام بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن يكون الغرض من إقامة السد "إلحاق الضرر بأي دولة "، مؤكدا أن "ما تسعى إليه إثيوبيا هو تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء والطاقة النظيفة".

وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.


#إثيوبيا
#مصر
#سد النهضة
#توليد الكهرباء من سد النهضة

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