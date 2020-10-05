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الصحة العالمية: نحو 10% من سكان العالم ربما أُصيبوا بكورونا

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 22:04

الصحة العالمية: نحو 10% من سكان العالم ربما أُصيبوا بكورونا
فحص للكشف عن الفيروس في الهند (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن أفضل التقديرات الحالية تشير إلى أن نحو 10 بالمئة من سكان العالم ربما أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، موضحة أن غالبية سكان العالم في خطر والفيروس سيستمر في التطور".

وقال المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، في جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة الخاصة بمكافحة الفيروس: "أفضل تقديراتنا الحالية تشير إلى أن نحو 10 بالمئة من سكان العالم ربما أُصيبوا بكورونا"، مشيرا إلى أن معدلات الوفيات بكورونا قد ارتفعت في مناطق أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط، فيما سجلت الإصابات ارتفاعا في منطقة جنوب شرق آسيا.

فحص للكشف عن الفيروس في الهند (أ ب)

​​وأضاف أن الوضع الوبائي في منطقتي غرب المحيط الهادي وإفريقيا يُعد إيجابيا.

وأوضح أن "كل هذا يعني أن غالبية سكان العالم في خطر، نعلم أن الفيروس سيستمر في التطور، لكننا نعلم أيضًا أن لدينا الآن الوسائل لمنع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

وقال رايان إن العالم الآن متجه إلى فترة صعبة والمرض يواصل الانتشار في مناطق مختلفة في العالم.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 35 مليونا و532 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و43 ألفا، وتعافى ما يزيد على 26 مليونا و723 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".


#منظمة الصحة العالمية
#تقديرات ا
#فيروس كورونا

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