جائزة نوبل للطب: فوز 3 أطباء لاكتشافهم فيروس التهاب الكبد

عرب ٤٨ / أ ف ب

منحت لجنة جائزة نوبل للطب، اليوم الإثنين، الجائزة إلى البريطاني، مايكل هوتن، والأميركيين، هارفي ألتر وتشارلز رايس، بفضل "اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي".

وفاز العلماء الثلاثة بالجائزة العريقة تكريما لـ"مساهمتهم الحاسمة" في مكافحة هذه "المشكلة الصحية العالمية التي تتسبب بتشمّع الكبد وسرطان الكبد لأناس من العالم أجمع".

وفي سياق متّصل، أعلن تجمع حقوقي سعودي، أمس الأحد، أن الناشطة السعودية المحتجزة في المملكة، لجين الهذلول، "مرشحة حاليا لجائزة نوبل للسلام".

وهناك 318 مرشحًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2020، منهم 211 فردًا و 107 منظمة، ويعد ذلك العدد هو رابع أكبر عدد من المرشحين على الإطلاق، حيث تم الوصول إلى الرقم القياسي الحالي البالغ 376 مرشحًا عام 2016.