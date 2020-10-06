بايدن يواصل حملته الانتخابية وينتقد استخفاف ترامب بكورونا

وجه واصل المرشح الديموقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن، حملته الانتخابية في عدة ولايات أميركية، فيما وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحاته المطمئنة بشأن كوفيد-19 حتى بعد أن أصيب هو شخصيا بالفيروس.

وقال ترامب في رسالة مصورة بثها عبر تويتر فور عودته إلى البيت الأبيض "لا تخافوا منه، ستهزمونه".

وأضاف "لا تدعوه يسيطر على حياتكم، اخرجوا، توخوا الحذر". مشيرا إلى أنه ربما يكون قد اكتسب شخصيا "مناعة" ضد الفيروس بعد إصابته به.

وبنبرة غاضبة قال نائب الرئيس السابق في مقابلة مع قناة "لوكال 10" التلفزيونية المحلية في فلوريدا "لقد رأيت تغريدة كتبها، لقد أروني إياها، لقد قال لا تدعوا كوفيد يتحكم بحياتكم. اذهب وقل ذلك لـ205 آلاف أسرة خسر كل منها شخصا بسبب الجائحة".

وقال بايدن خلال خطاب في إطار حملته الانتخابية في منطقة ليتل هافانا في ميامي، "الآن وهو منشغل بنشر تغريدات في حملته الانتخابية.. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء... ادعم استخدام الكمامات".

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورا أساسيا لحملته الانتخابية. وتمنى للرئيس الشفاء، لكنه قال إن "إصابة ترامب بالمرض تعيد التأكيد على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد".

وغادر ترامب الذي أصيب قبل أيام بفيروس كورونا المستجد مستشفى "والتر ريد" العسكري متجها نحو البيت الأبيض، وذلك رغم أن أطباءه أكدوا أنه لم يتعاف بعد من المرض. في الأثناء، سجلت المزيد من الإصابات بالفيروس في صفوف طاقم البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة، مخاطبا مواطنيه "لا تخافوا من كوفيد"، وذلك على الرغم من أن الفيروس حصد أرواح أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

ترامب خرج من المستشفى سيرا على الأقدام مرتديا كمامة، ثم استقل سيارة خاصة أقلته نحو مربض الطائرات، حيث استقل مجددا مروحية "مارين 1" التي أقلته إلى البيت الأبيض.

وغرد ترامب على تويتر "سأعود قريبا لمواصلة الحملة الانتخابية، والأخبار الكاذبة تظهر فقط استطلاعات الرأي المزيفة".

وعلى الرغم من تأكيد ترامب أنه بخير فإن الفريق الطبي الذي يشرف على علاجه أوضح أنه لم يخرج من دائرة الخطر، وعبر عن قلقه من احتمال تدهور صحته، مشيرا إلى أنه لهذا السبب سيواصل متابعة وضعه الصحي، وسيحاول أن يسمح له بأداء مهامه من بيته لضمان ظروف صحية آمنة.

أعلن المتحدث باسم حملة ترامب لانتخابات الرئاسة تيم مورتو، عزم الرئيس المشاركة في المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن في 15 تشرين الأول/أكتوبر في ميامي.