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تقلّبات المناخ تضرب القارة الأميركية

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 09:53

تقلّبات المناخ تضرب القارة الأميركية
صورة من الراصد الجوي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلنت الأرصاد الجويّة الأميركيّة، أن العاصفة الاستوائية دلتا تحولت إلى إعصار أمس الإثنين في الكاريبي وستبلغ قوة شديدة عند مرورها بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية الثلاثاء قبل الوصول الى جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال المركز الوطني للأعاصير من مقره في ميامي إن "دلتا ترافقها رياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة.

واعتبر المركز "نتوقع تسارعا إضافيا الثلاثاء ونتوقع أن تتحول دلتا الى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان" وذلك في نشرته عند الساعة 12,00 ت غ الثلاثاء.

والأعاصير الشديدة القوة هي تلك التي تنتمي إلى الفئات من 3 إلى 5 على مقياس من خمس فئات مع رياح تصل سرعتها إلى اكثر من 178 كلم في الساعة.

وقال المركز إن النقطة الشمالية في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية معنية أكثر بهذا الإنذار ما يعني أن المنطقة ستشهد ظروفا مناخية صعبة في الساعات الـ36 المقبلة.

وبحسب مسار الإعصار المرتقب فان عين الإعصار يفترض أن تقترب من شمالي شرق يوكاتان الثلاثاء ليلا وأن تدخل خليج المكسيك في وقت مبكر الأربعاء.


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#تغيرات المناخ

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