مناظرة نائب الرئيس الأميركي: مايك وهاريس يتبادلان الاتهامات

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تبادل المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس والسناتورة كامالا هاريس، الاتهامات في قضايا داخلية وأخرى خارجية، وأبرزها ملف أزمة كورونا والعلاقات مع الصين وروسيا، وذلك خلال مناظرة المرشحين لنائب الرئيس.

ونددت السناتورة هاريس التي اختارها المرشح الديموقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضد نائب الرئيس بنس، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة كوفيد-19، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأميركي.

وقالت هاريس في مستهل المناظرة إن "الأميركيين كانوا شهودا على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".

لكن بنس رد باتهام هاريس بـ"تقويض ثقة" الأميركيين بلقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بنس مخاطبا هاريس "حقيقة أنك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردا على قول هاريس خلال المناظرة التي تستضيفها مدينة سولت لايك سيتي إنها لن تتناول أي لقاح مضادّ للفيروس إذا ما أوصى بذلك ترامب.

وقالت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا وأول امرأة سوداء تترشح لهذا المنصب إنه "إذا قال لنا الأطباء أنه يتعين علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب أنه علينا تناوله فلن أتناوله".

وخلافا للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي وسادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مرارا وتكرارا، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر تحضرا وأكثر هدوءا وأكثر احتراما.

وعلى الرغم من أن نائب الرئيس الجمهوري والسناتورة الديموقراطية قاطعا بعضهما البعض أحيانا أثناء المناظرة، إلا أنهما تبادلا مرارا عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتا للآخر في معظم الوقت.

وقال بنس مخاطباً هاريس "أود أن أهنئك، كما فعلت عبر الهاتف، على ترشيحك التاريخي".

وأضاف "أحترم واقع أن جو بايدن كرس 47 عاماً من حياته لخدمة الدولة. أحترم أيضا مسيرتك المهنية في الوظيفة العامة".

وتجنب مايك بنس الإجابة عن سؤال بشأن الانتقال السلمي للسلطة إذا وقع خلاف على النتائج النهائية للانتخابات، في ظل تهديد ترامب بعدم الاعتراف بالنتائج في حال الهزيمة.

كما تفاخر بنس بنجاح إدارة ترامب في قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش"، وكذلك بتقليص حجم العجز التجاري مع الصين، ووجه الاتهام لجو بايدن بالعمل على رفع نسبة الضرائب، كما دافع عن قوات الأمن قائلا إنها لا تتصرف من منطلق معاداة الأقليات.

وحظيت هذه المناظرة بأهمية استثنائية، لأن بايدن يبلغ من العمر 77 عاما، مما يعني ضرورة أن تثبت هاريس -العضو في مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا وأول امرأة من ذوي البشرة الملونة تترشح للمنصب- القدرة على تولي صلاحيات الرئاسة في حال عجز بايدن لسبب ما عن مواصلة مهامه في حال فوزه بالرئاسة.

وقبيل المناظرة توقعت آخر الاستطلاعات فوز بايدن، إذ أشارت "سي إن إن" (CNN) إلى أن الديمقراطي يتفوق على خصمه بنسبة 57% مقابل 41% في أوساط الناخبين المحتملين.