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فرضُ رسوم أميركية على واردات الألمنيوم من 18 دولة

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 16:00

فرضُ رسوم أميركية على واردات الألمنيوم من 18 دولة
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض رسوم على واردات لفائف الألمنيوم من 18 دولة، وتصل قيمة الواردات المشمولة بالقرار إلى حوالي ملياري دولار، بحسب وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس.

وذكر روس خلال تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "تبين أن هذه السلع تشهد حالة من الإغراق".

والإغراق يعني طرح منتجات في السوق بأسعار تقل عن سعر التكلفة في بلد المنشأ.

وتشمل القائمة ألمانيا، والبرازيل، وكرواتيا، ومصر، واليونان، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، وسلطنة عُمان، والبحرين، ورومانيا، وصربيا، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايوان، وتركيا.

ولا تشمل القائمة رسوما جديدة على الصين، التي تفرض واشنطن بالفعل رسوما على وارادت الألمنيوم منها.

وقال روس إن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول من بينها البحرين وألمانيا، وهما من أقرب حلفاء واشنطن.

ووفقا للوزير الأميركي، ستُفرض أعلى رسوم على الواردات من ألمانيا بنسبة تتراوح بين 52 بالمئة و132 بالمئة، تليها البحرين.

ومنذ دخوله البيت الأبيض قبل أربع سنوات، درجت إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية على وارداتها من العديد من الدول، بما فيها حلفائها كالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الصين، ما أشعل توترات سياسية وحروبا تجارية ألحقت ضررا بالاقتصاد العالمي.


#الولايات المتحدة
#رسوم أميركية
#وزير التجارة الأميركي
#ويلبور روس
#الصين

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