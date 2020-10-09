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هدنة وشيكة بين أرمينيا وأذربيجان

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 13:28

هدنة وشيكة بين أرمينيا وأذربيجان
لاجئون من قره باغ (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، الجمعة، أن أرمينيا وأذربيجان "تتجهان إلى التوصل إلى هدنة" تنهي المعارك الجارية في ناغورني قره باغ ليل الجمعة أو السبت.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين من طرفي النزاع في موسكو في وقت لاحق اليوم، رغم تواصل المعارك في المنطقة المتنازع عليها.

وقال متحدث باسم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "نتحرّك باتّجاه هدنة إما الليلة أو غدا لكنها لا تزال هشة"، وتابع "إنها عملية منسقة منذ بداية الأسبوع مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وجاءت تصريحاته بعدما تحدث الرئيس الفرنسي هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان ،ليل الخميس والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، صباح اليوم، الجمعة.

وتشرف فرنسا إلى جانب روسيا والولايات المتحدة على محادثات السلام بين الطرفين.


#أرمينيا
#أذربيجان
#حرب القوقاز

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